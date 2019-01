112,2 km zeulen met pakjes: Gentse fietskoerier zet zijn recorddag op Strava Wouter Spillebeen

Gent Voor wie er nog aan twijfelde dat een job als fietskoerier een flinke dosis sport inhoudt: Dit is het parcours dat een fietskoerier voor Cargo Velo afgelopen maandag aflegde. De koerier logt zijn ritten via de app Strava.

112,2 kilometer op de fiets met soms zware pakketten of een volgeladen aanhangwagen, daar gaat de gemiddelde wielrenner al flink van zweten. Het is het persoonlijk record van een Gentse fanatieke fietskoerier die voor koeriersbedrijf Cargo Velo rijdt. Hij legt zijn dagelijkse afstanden vast via de app Strava. Dagen waarop hij 80 kilometer rondrijdt in de stad zijn hem niet vreemd. Voor wie er nog steeds niet van overtuigd was dat een fietskoerier een echte sportman moet zijn: een van de koeriers van Cargo Velo stond in een vorig leven op de Olympische Spelen als roeier.