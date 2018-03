11 sterrenkeuken in fabriek valt in de smaak 12 maart 2018

Gent was dit weekend nog iets meer dan anders de gastronomische hoofdstad van Vlaanderen. In de open keukens van het culinaire evenement Fourchette stond het kruim van onze topchefs achter het fornuis: samen goed voor elf Michelinsterren. Drie dagen lang kwamen telkens 600 foodies genieten van de keuken van toppers als Michaël Vrijmoed. Gisteren nam Peter Goossens de honneurs waar. Gasten konden kiezen uit twee verschillende menu's. De tweede editie van Fourchette was maanden geleden al in een mum van tijd uitverkocht en is goed op weg om uit te groeien tot dé culinaire afspraak van het jaar. "Fourchette vormt een unieke kans om de verschillende smaken van sterrenchefs op één enkele locatie te proeven terwijl je ze live aan het werk ziet", klinkt het. (YDS)