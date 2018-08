104 kandidaat-gouverneurs 06 augustus 2018

Het gouverneurschap van Jan Briers loopt op zijn laatste benen. Dit najaar wordt een nieuwe gouverneur gekozen, en dat gebeurt voor het eerst via een officiële, open vacature. Iedereen kon zich kandidaat stellen voor de job die 74.200 euro per jaar oplevert, met 35 vakantiedagen en een huis op de Vlasmarkt in Gent. Liefst 104 mensen stelden zich kandidaat, uit de bedrijfswereld, de ambtenarij, de politiek of gewoon uit andere sectoren. Een selectiebureau zoekt nu de meest geschikte kandidaten. Daaruit kiest de politiek dan de volgende gouverneur. (VDS)