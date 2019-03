100 uur werkstraf voor Gentse krasbiljetdief die toesloeg bij twee ex-werkgevers JDG

14u49 0 Gent Een Gentenaar heeft een werkstraf van 100 uur gekregen nadat hij twee van zijn ex-werkgevers bestal. De rechtbank legde hem bovendien een geldboete van 400 euro op.

Eind 2017 sloeg de man toe in een krantenwinkel in het Sint-Pietersstation. Hij ging aan de haal met 300 euro cashgeld en drie pakketten kraslotjes, met in elke doos telkens 15 stuks. In januari 2018 passeerde de veroordeelde dan weer de zaak van een andere ex-werkgever in Destelbergen: daar maakte hij een portefeuille en twee gsm’s buit. Eén van de twee gedupeerden stelde zich burgerlijke partij, en krijgt een schadevergoeding van 525 euro van zijn ex-werknemer.

Tijdens de behandeling van de zaak werden de feiten niet betwist. De man vroeg wél enige mildheid van de rechter. Zo heeft al veertig maanden met uitstel door twee voorgaande veroordelingen. “Ik heb drie kinderen, en die kan ik niet missen”, klonk het eind februari. Als hij de werkstraf van 100 uur niet uitvoert, krijgt de man alsnog een celstraf van 10 maanden, en loert de tralies om de hoek.