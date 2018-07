10 jaar Fubar in gewezen supermarkt Gentse Feesten | TAART VAN DE DAG 12 juli 2018

02u35 0

Al voor de 10de keer openen Tim Joiris en zijn kornuiten een pop-up op de Gentse Feesten. Ze maken er telkens een sport van om exclusieve locaties te strikken, liefst dan nog plaatsen waar last minute nog heel veel verbouwwerk aan is. Fubar is intussen wel een begrip op de Feesten. Het is altijd een gezellige boel waar je iets kan drinken en kan genieten van commerciële muziek. Dit jaar mag Joiris de vroegere Carrefour in de Hoogpoort ombouwen. Het thema van de Fubar 2018 is dan ook 'supermarkt'. De ingang aan de Donkersteeg blijft dicht, enkel de Hoogpoort zwaait de deur open. (VDS)