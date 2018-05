1 uur in de file door ongeval op R4 24 mei 2018

Bij een verrkeersongeval op de R4 woensdagochtend rond 7.21 uur is een motorrijder lichtgewond geraakt. Het ongeval gebeurde op de binnenring ter hoogte van Sint-Denijs richting Zelzate.





Een motorrijder en een lichte vrachtwagen reden op elkaar in. De 51-jarige motard uit Haaltert werd lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht. De andere bestuurder, een 38-jarige man uit Zulte bleef ongedeerd. Door het ongeval onstond er zware hinder, één rijstrook was lange tijd versperd op de R4. Hierdoor kon het verkeer zeer moeilijk door en ontstonden er grote files, met tot bijna een uur vertraging.





Er werd aangeraden de R4 te vermijden, de files groeiden tot aan de E17. Rond 10 uur was de rijbaan terug vrijgemaakt. (DJG)