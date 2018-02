1 op 5 werknemers fietst naar haven 2008: 8,9 PROCENT VERKIEST TWEEWIELER 2017: GROEI NAAR 20,3 PROCENT SABINE VAN DAMME

23 februari 2018

02u54 0 Gent Het aantal fietsers in de Gentse haven blijft stijgen. In 2008 kwam 8,9% van de werknemers van de havenbedrijven met de fiets naar het werk, in 2017 was dat al 20,3%. Elektrische fietsers maken daar 2,2% van uit. Het openbaar vervoer scoort bedroevend laag, grotendeels omdat er nauwelijks bus- en treinlijnen lopen. Max Mobiel scoort beter.

Het Gentse havengebied is 4.600 hectare groot, en telt 300 bedrijven waar 27.800 directe arbeidsplaatsen zijn. Voor de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer moeten bedrijven met meer dan 100 werknemers om de drie jaar mobiliteitsdata aanleveren. In Gent organiseert Voka-VeGHO deze bevraging al sinds 2008. In 2017 hebben 6 havenbedrijven aan het onderzoek deelgenomen en de enquête onder hun werknemers verspreid. Zij vertegenwoordigen samen 13.500 werknemers, of 48,5% van alle werknemers in de haven. De bevraging werd door 2.891 respondenten ingevuld. Bijna 80% van de respondenten is man (omdat er ook meer mannen in de haven werken), de gemiddelde leeftijd is 42 jaar. De gemiddelde woon-werkafstand is 22,75 kilometer.





Wat blijkt? Meer dan twee derde van de werknemers komt met de auto naar het havengebied. 4,2% onder hen carpoolt. Opvallend is dat één op vijf werknemers (20,3%) met de fiets naar het werk komt. Dat is een stuk hoger dan het Vlaams gemiddelde, dat op 14,7% ligt. 2,2% van de fietsers rijdt elektrisch. Uit het onderzoek blijkt ook dat er nog fietspotentieel is, wanr bijna de helft van de werknemers woont in de directe omgeving van de Gentse haven. Een zeer groot aandeel (19,1% tot 62,7%) van de werknemers staat open om de fiets in de toekomst vaker te gebruiken voor hun woon-werkverplaatsing. De belangrijkste randvoorwaarde om over te stappen op de fiets is de veiligheid van de fietsroutes.





Carpoolen daarentegen blijkt uit de mode. Hoewel carpooling in het verleden goed scoorde in de Haven van Gent, zien we een duidelijke terugval: van 17,7% in 2008 naar 14,3% in 2011, 7,2% in 2014 en 4,2% in 2017. Uit het mobiliteitsonderzoek blijkt dat voornamelijk de oudere generatie carpoolt (40-60 jaar). De carpooldatabank van de Gentse haven is bij de meeste respondenten niet bekend. Volvo Cars, een groot bedrijf dat sterk inzet op carpoolen, nam dit keer niet deel aan de enquête, wat de resultaten wel beïnvloedt.





De Lijn scoort niet

Het aantal werknemers dat met collectief vervoer naar het werk komt, is zeer beperkt. 1,6% maakt gebruik van een bedrijfsbus. De trein (0,14%) en de bus van De Lijn (0,5%) worden nog minder gebruikt. Er is dan ook nauwelijks aanbod in de haven. De Max Mobiel-pendelbus scoort met 0,6% zelfs beter dan De Lijn. De gebruikers van Max Mobiel zijn doorgaans zeer tevreden. Toch blijft dit concept voor veel respondenten onbekend (49,8%).





Max Mobiel

Mobiliteitsschepen Filip Watteeuw (Groen) is tevreden met de resultaten. "De bedrijven in de haven doen veel inspanningen op het vlak van mobiliteit. Het is opvallend hoe het aandeel van fietsen erop vooruit gaat. Ik ben blij dat de service van Max Mobiel wordt gewaardeerd, maar mijn ambitie is om met Max Mobiel nog meer mensen te vervoeren naar de haven. Ook De Lijn zou meer moeten kunnen doen."