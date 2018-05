1.873 katten opgevangen in asiel, slechts 15 terug naar baasje 28 mei 2018

Vorig jaar zijn 1.873 katten terecht gekomen in de Gentse asielen. Opmerkelijk is dat slechts 15 katten de weg terug naar hun thuis hebben gevonden. Nochtans is een kat voorzien van een chip wettelijk verplicht.





Om aandacht op het probleem te vestigen organiseerde 'kattencafé' DreamCATchers een nationale katerdag op de green van de stadshal. Met eetbakjes in verschillende kleuren werd het probleem tastbaar gemaakt. Van de 1.873 eetbakjes in een grote cirkel waren 1.285 blauwe voor alle katten die geadopteerd werden, 459 paarse voor katten die overleden, 114 gele voor katten die nog in het asiel zitten. Er stonden slechts 15 witte voor gechipte katten die terug bij hun baasje konden.





