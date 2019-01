1.800 euro boete en rijverbod voor leerkracht die dronken crashte op E40 JDG

14 januari 2019

19u28 0 Gent Een man uit Ruiselede kreeg van de politierechtbank in Gent een fikse boete en een rijverbod van 23 dagen nadat hij vorig jaar met zijn wagen crashte op de E40 in Gent. Volgens getuigen reed de man aan een te hoge snelheid, waardoor hij de controle over zijn stuur verloor. Bovendien legde hij achteraf een positieve ademtest af.

De leerkracht Aardrijkskunde moest zich maandag verantwoorden voor de politierechtbank in Gent. De man had het volgens de verdediging moeilijk met de breuk met zijn ex-vriendin, en had die avond te diep in het glas gekeken. Hij was op het moment van de feiten dan ook op weg naar het het UZ Gent, waar zijn ex-lief werkte.

“Uitzonderlijk”, stelt zijn advocaat. “Mijn cliënt moest voor zijn vorige job elke dag de baan op en heeft geen enkele voorafgaande veroordeling. Hij is echt geen brokkenpiloot.”

Het ongeval gebeurde op de E40 in Gent. Volgens getuigen reed de man tegen een hoge snelheid, waarna hij de controle over zijn stuur verloor en crashte. Hij werd daarna overgebracht aar het UZ Gent voor verzorging. De rechter sprak een boete van 1.800 euro uit, waarvan 800 met uitstel. De man moet zijn wagen ook 23 dagen aan de kant laten staan.