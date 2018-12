1.800 deelnemers vinden weg naar ‘Dag van de Trainer’ Yannick De Spiegeleir

16 december 2018

00u21 0 Gent De Vlaamse Trainersschool organiseerde zaterdag voor de achtste maal de ‘Dag van de Trainer’. Meer dan 1.800 trainers namen dit jaar deel aan 118 workshops in en rond de Topsporthal Vlaanderen.

De workshops werden geleid door experts met klinkende namen en met een nationale of zelfs internationale uitstraling. Zo gaf Belgian Cat Ann Wauters een uiteenzetting over sportpsychologie. Tom Goegebuer, de beste gewichtheffer van ons land, gaf een workshop theorie en praktijk in de Olympische technieken voor gewichtheffen. Nog enkele andere bekende namen waren die van topkajakker Bob Maesen, topcoach volleybal Dominique Baeyens en gewezen topatlete Sandra Stals.

Hans Ponnet, directeur van de Vlaamse Trainersschool. “Er zijn momenteel 66.500 trainers actief in ongeveer 7.500 Vlaamse sportclubs. Het is voor deze trainers dat de Vlaamse Trainersschool elke twee jaar een Dag van de Trainer organiseert met een steeds groter succes (2004: 1.200 trainers, 2018: meer dan 1.800 trainers). Ook het aantal inschrijvingen voor de VTS-cursussen en bijscholingen is in stijgende lijn ondanks de druk op de tijdsbesteding van de vrijwilligers. In 2018 schreven 9.100 trainers zich in voor een trainersopleiding. De inschrijvingen voor de trainersopleidingen van 2019 zijn net geopend en reeds 2.000 trainers schreven nu reeds in.”

De Dag van de Trainer werd afgesloten met een unieke en ludieke theatervoorstelling. Met het stuk ‘En garde’ belichtte het theatergezelschap ‘Uitgezonderd!’ de (de)motiverende impact van ouders, bestuur én trainers op sporters.