1.600 liefhebbers ontdekken pareltjes op Bierfestival 20 augustus 2018

De 9de editie van het Gents Bierfestival lokte zaterdag 1.600 bierliefhebbers naar de binnentuin van de school Het Spectrum. Hoe kan het anders, je kon er meer dan 100 biersoorten proeven. "Leuk is dat ze elk jaar een andere kaart aanbieden. En in de Brouwersbar bieden microbrouwerijen hun bier aan. Daar zitten pareltjes tussen", zegt Marie Astrid uit Ekeren. Zij zakte af met collega's uit Wichelen. Ook de trend van alcoholarm en -vrij bier was merkbaar. "Onze duizend proefglazen met de festivalkleuren van 2018 waren rond 17 uur de deur uit", zegt een tevreden Jolien van de Gentse Biervereniging. (DVL)