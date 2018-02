1.600 gehaakte octopussen voor couveusebaby's 27 februari 2018

De vzw CoCopus heeft afgelopen zaterdag voor het eerst een haak-in gehouden in Gent. In woonzorgcentrum De Zonnebloem in Zwijnaarde verzamelden tien vrouwen om er te haken voor het goede doel. "Met onze vzw CoCopus haken we octopusjes voor couveusebaby's in zeven Vlaamse ziekenhuizen. Het UZ in Gent is de eerste Oost-Vlaamse kliniek. Door de vorm van de tentakels houden de baby's de gedraaide pootjes vast en trekken ze minder aan hun leidingen en sondes. Daardoor moeten minder infusen herprikt worden. Ook geven de octopusjes zowel de baby als de ouders rust", zegt stichter en voorzitter Sara Smolders. De vzw werd opgericht in 2015, draait op vrijwilligers en kan nog heel wat haaksters gebruiken. "We doneren twee octopusjes per couveusekind en jaarlijks moeten we er al zo'n 4.000 maken. Het UZ alleen al heeft er 1.600 per jaar nodig. Als je weet dat één octopusje 2,5 uur werk vergt en 3,5 euro aan materiaal kost, dan weet je dat we heel wat helpende handen en ook wat sponsors kunnen gebruiken. Onze tijd is gratis. We doen dit enkel om onze hobby, haken, een zinvolle bestemming te geven", besluit Sara. Alle info op www.cocopus.be. (DVL)