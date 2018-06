1,5 ton vuilnis uit Oude Dokken gevist 11 juni 2018

Vrijwilligers van DOK en Ecoprins visten afgelopen zaterdag maar liefst 1,5 ton vuil uit de Oude Dokken in Gent. Met zo'n 25 kano's en andere vaartuigen speurden ze het water af op zoek naar drijvend vuil in de eerste 'Plastic attack op het water'. Het resultaat was verbluffend. "In anderhalf uur tijd haalden we 942 kilogram plastic en restafval uit het water. Zelfs fietsen, zetels, koelkasten en een immense tractorband. Samen minstens 1.500 kilo aan afval", zegt Yannick De Smedt van de vzw Ecoprins. Na de zwerfvuilactie waren er ook nog workshops rond ecologie en afvalvrij leven in Bar Bricolage in de Chinastraat. (DVL)