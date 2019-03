1,5 ton cocaïne gevonden tussen fruitsap in Gentse haven Wouter Spillebeen

15 maart 2019

08u18 0 Gent De federale gerechtelijke politie (FGP) van Gent heeft woensdagavond een lading van anderhalve ton cocaïne onderschept in de Gentse haven. Dat schrijft De Gentenaar. De drugs kwamen binnen via een vrachtschip uit Brazilië.

De speurders van de FGP zouden een tip gekregen hebben dat op het schip Ibis Arrow drugs te vinden waren. Toen het schip aan het Sifferdok aanmeerde, gingen ze meteen aan boord en vonden ze de enorme lading drugs die verstopt zat in een container tussen de rest van de lading. De anderhalve ton cocaïne heeft een straatwaarde van ongeveer 75 miljoen euro.

Het schip vervoert gewoonlijk bevroren sinaasappelconcentraat en fruitsap vanuit het Braziliaanse Santos in opdracht van de Louis Dreyfus Company. Er zou woensdagavond niemand opgepakt zijn.

Het is niet de eerste keer dat een enorme hoeveelheid cocaïne onderschept wordt in de Gentse haven. In augustus 2018 trof de FGP nog twee ton cocaïne aan die verstopt zat tussen een lading tegels, ook uit Brazilië. Dat was toen de grootste drugsvangst ooit in de Gentse haven, volgens hoofdcommissaris Patrick Willocx van de FGP Oost-Vlaanderen.