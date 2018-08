1,3 miljoen euro voor Villa Braeckman 22 augustus 2018

De historische Villa Braeckman op Dorp-West in Lochristi staat te koop. Het kasteeltje uit 1903 wordt beschouwd als één van de mooiste authentieke woningen van de gemeente. Voor 1.295.000 euro is de villa van u. Voor die prijs krijg je onder andere een ruime inkomhal met vestiaire, een lichtrijke leefruimte met haardvuur uitgevend op een overdekt terras, een aparte eetplaats, een zithoek, een leefkeuken, een leeskamer, vijf slaapkamers en een wijnkelder. Villa Braeckman werd genoemd naar de toenmalige bouwheer, die eigenaar was van een Gentse zeepziederij. De bijzondere villa is ontworpen door architect Jan Rooms. Helemaal achteraan in de tuin van bijna 10.000 m² groot, staat zelfs een kapel. In 1995 werd villa Braeckman beschermd als monument en als dorpsgezicht. (EDG)