1.295 overtredingen vastgesteld in januari 16 februari 2018

De Gentse politie heeft in januari tijdens 63 verkeersacties 1.295 overtredingen vastgesteld. Zo moesten 109 van de 5.160 gecontroleerde bestuurders hun rijbewijs afgeven omdat ze te veel gedronken hadden. Acht bestuurders waren onder invloed van drugs en moesten hun rijbewijs voor vijftien dagen afgeven. De superflitspaal kon dan weer 481 bestuurders betrappen, of dertien procent op een totaal van 3.699 voertuigen, die te snel reden. 40 chauffeurs kregen een boete omdat ze belden achter het stuur. 29 waren niet in orde met hun boorddocumenten. Vier bromfietskoeriers werkten in het zwart. Voorts waren veertien fietsers niet in orde met hun verlichting en werden vijf opgedreven bromfietsen in beslag genomen. Ten slotte kregen zeventien chauffeurs van een autocar een bekeuring omdat ze de rij - en rusttijden niet respecteerden. Die boetes leverden 2.915 euro op.





(JEW)