1.200 euro boete en rijverbod voor twintiger uit Lochristi die fietser aanrijdt: “Hij wou indruk maken op zijn vriendin” JDG

03 januari 2019

14u45 0 Gent Een jongeman (20) uit Lochristi stond donderdag terecht omdat hij een fietser heeft aangereden. Opvallend: in zijn verklaring zei de man dat hij al rijdend zijn handrem had opgetrokken, om zo indruk te maken op z’n vriendin die naast hem in de wagen zat.

De twintiger uit Lochristi was die avond samen met zijn vriendin op de baan met de wagen van zijn vader. De man heeft al rijdend zijn handrem opgetrokken, om zo indruk te maken op zijn passagier. Hierdoor veroorzaakte hij een ongeval waarbij ook een fietser betrokken raakte. “Hij heeft enorm veel spijt”, zegt zijn advocaat. “Er was veel schade aan de wagen van zijn vader. Mijn cliënt heeft ook alles zelf moeten betalen.”

Het slachtoffer, een 35-jarige vrouw uit Sint-Amandsberg, was op het moment van de feiten met haar fiets op terugweg naar huis van een benefiet. Omdat ze meer had gedronken dan wettelijk is toegestaan in het verkeer, moest ook zij zich voor de politierechtbank verantwoorden. Ze vroeg een opschorting van de straf, en kreeg die ook van de rechter. De vrouw draagt naar eigen zeggen nog steeds gevolgen van de aanrijding.

“Indruk heb je alleszins gemaakt”, stelt de rechter. “Dit had veel erger kunnen aflopen. Hopelijk besef je dat dit soort gedrag verschrikkelijk onverantwoord is.”

De man krijgt nu een tijdelijk rijverbod en 2.000 euro boete, waarvan 800 euro met uitstel: als hij de komende drie jaar geen overtreding begaat, moet hij dat laatste deel dus niet betalen. Ook zijn rijexamen moet hij opnieuw afleggen.