1.160 verkeers-overtredingen in december

In totaal werden in de maand december 1160 overtredingen vastgesteld bij 40 controles door de Politie Gent.





De helft waren alcoholcontroles, hierbij werden 5.579 bestuurders gecontroleerd. 20 bestuurders hiervan raakten hun rijbewijs kwijt voor vijftien dagen na ten minste 1,49 promille te blazen, wat neerkomt om minstens zeven pintjes bij een volwassen man. 108 bestuurders bleken tussen de 0.8 en 1.49 promille te zitten, zij waren hun rijbewijs 6 uur kwijt. 61 anderen kregen een rijverbod van 3 uur na tussen de 0,5 en 0,8 promille te blazen.





Tijdens de alcoholcontroles bleken ook negentien bestuurders onder invloed van drugs te zijn, en werden er nog 113 andere overtredingen vastgesteld tijdens. Naast de superflitspaal, de bemande en onbemande camera's, zijn er een 3.335 voertuigen gecontroleerd op hun snelheid. veertien procent hiervan, 476, bleek te snel te rijden.





Buiten de alcohol- en snelheidscontroles zijn er ook 162 parkeerinbreuken vastgesteld, en bleken elf mensen in december hun gordel niet om te hebben.





Vijf personen werden ook betrapt op gsm-gebruik achter het stuur.





