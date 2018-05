1.100 leerlingen kleuren stad blauw en wit voor behoud Grieks op school 03 mei 2018

02u47 0

Niet minder dan 1.100 leerlingen en leerkrachten Grieks hebben gisteren de Gentse binnenstad overspoeld. Op de 'Dag van het Grieks' hulden ze zich in blauw en wit om hun liefde voor de Griekse cultuur en taal in de verf te zetten. De Gentse secundaire scholen Sint-Bavo en Sint-Lievenscollege fungeerden als ontmoetingsplekken. Via verschillende workshops doorheen het stadscentrum bekwaamden de scholieren zich verder in het taalvak. Het is de vierde keer dat de Dag van het Grieks wordt georganiseerd. Waar voordien de leerkrachten werden uitgenodigd, worden dit jaar voor het eerst ook de leerlingen Grieks uitgenodigd. Ze namen deel aan activiteiten als een quiz waarbij leerlingen hun kennis van de Griekse taal en cultuur kunnen testen en een zoektocht naar 'De slimste Griek van Vlaanderen'. "De reden van de massale belangstelling voor deze dag is de vrees dat Grieks langzaam maar zeker zal verdwijnen uit het secundair onderwijs. Leerlingen worden tegenwoordig vooral gestimuleerd om STEM-onderwijs (wetenschap en techniek, red.) te volgen, maar een brede waaier aan keuzemogelijkheden blijft belangrijk", vindt professor Grieks van de UGent en initiatiefnemer van het evenement Mark Janse. Om het belang van het Grieks te onderstrepen schakelde Janse voor het slotdebat de bekende advocaat Jef Vermassen in die met een vurig pleidooi zijn liefde voor de taal benadrukte. (YDS)