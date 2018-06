1.000 harten voor vluchtelingen 20 juni 2018

02u35 0

Op het grasveld aan de stadshal en een aantal andere locaties zijn dinsdagochtend bezaaid met stoffen hartjes. Het bleek om een guerilla-actie te gaan van de vzw Een hart voor vluchtelingen Gent naar aanleiding van wereldvluchtelingendag vandaag. "De actie heet '#wijvolharten' en gaat uit van de vzw Een hart voor vluchtelingen Gent. In totaal werden zo 1.000 harten verdeeld over de stad. "We willen dat Gent wakker wordt in een gastvrije stad. We willen tonen dat we volharden in onze steun aan mensen op de vlucht. We willen hiermee de Gentse harten veroveren en op die manier het maatschappelijk draagvlak tegenover vluchtelingen vergroten", klinkt het. (EDG)