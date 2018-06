OSG

27 juni 2018

08u56

Bron: Eigen berichtgeving 0 Gent Een appartementsgebouw in Gent is deze ochtend tijdelijk geëvacueerd voor een kelderbrand die veel rookontwikkeling veroorzaakte. Niemand raakte gewond.

Het was een alerte taxichauffeur die de rook rond half zeven opmerkte aan de Coupure, een drukke invalsweg voor de Gentse fietsers. "De brand ontstond wellicht in het keldergat" klinkt bij de brandweer. "Bij aankomst was het brandje al geblust."

De taxichauffeur en omstaanders hadden de vlammen zelf gedoofd met een brandblusapparaat. Door de rookontwikkeling en om risico's te vermijden werd het appartementsgebouw iets voor zeven uur toch geëvacueerd. Ondertussen mag iedereen terug naar binnen.