"Zwervers jagen mijn klanten weg" UITBATER WASSALON GROENE VALLEI KLAAGT OVERLAST AAN YANNICK DE SPIEGELEIR

30 maart 2018

02u52 0 Gent Michel De Bodt is de aanwezigheid van rondhangende bendes in zijn wassalon aan de Groene Vallei grondig beu. "Oudere klanten blijven weg omdat ze schrik hebben van hun hond", foetert de uitbater. De politie is op de hoogte van de klachten, maar kan niet ingrijpen.

De Bodt baat zijn wassalon aan het Broederlijk Weversplein al 30 jaar uit. De laatste tijd beleeft hij weinig plezier aan zijn zaak nabij de Groene Vallei. "De problemen met die zwervers slepen al drie jaar aan. Het zijn twee bendes van telkens vijf a zes man die mijn wassalon gebruiken als ontmoetingscentrum. Ze komen er niet om te wassen, maar drinken er bier en palmen de stoelen en tafels in die voor mijn klanten bestemd zijn. Ook brengen ze vaak een grote hond mee. Dat komt bedreigend over voor oudere mensen die een groot aandeel vormen van mijn cliënteel."





De uitbater kaartte de zaak meermaals aan bij de politie en probeerde ook zelf op de betrokkenen in te praten, maar zonder resultaat. "De politie komt dan langs en vraagt hen om de zaak te verlaten. Wat ze ook doen, maar vijf minuten later staan ze daar weer. Er is hier ook een camera geïnstalleerd, maar het brengt allemaal geen zoden aan de dijk."





Lege bierblikjes

De man is stilaan ten einde raad. "Mijn omzet keldert door hun aanwezigheid. Ik heb niets tegen die mensen, maar ik baat een wassalon uit en geen ontmoetingscentrum. Ook maken ze alles vuil, ook buiten mijn zaak. Ter hoogte van de postbus is het vaak een verzamelplaats voor lege bierblikjes en ander vuilnis. Klanten en buurtbewoners doen hun beklag bij mij en vragen me om op te treden, maar ik sta machteloos. Het is hoog tijd dat er wordt ingegrepen."





Bij de politie van Gent zijn ze op de hoogte van de klachten. "Onze patrouilles passeren geregeld, maar veel mogelijkheden om in te grijpen zijn er niet", zegt Matto Langeraert, woordvoerder van de Gentse politie. "Het wassalon is, net als een café, een openbare plaats. Het enige wat wij kunnen doen is de betrokkenen vragen om het pand te verlaten, wat ze ook doen. Er is geen sprake van agressief gedrag. Enkel als er een geval is van openbare dronkenschap spreken we over een strafbaar feit en kunnen we verder ingrijpen."





Burgemeester Daniël Termont bevestigt de reactie van de politie. "Het gaat hier om een politionele bevoegdheid, maar helaas zijn er weinig tot geen mogelijkheden om in te grijpen", zegt Termont. Hij haalt het voorbeeld van de beruchte 'zakkenman' aan. "Ik ben die man al persoonlijk gaan aanspreken opdat hij zich zou laten helpen, maar hij weigert. Het is een problematiek die ik ook al besproken heb met collega-burgemeesters. We staan machteloos als deze mensen alle hulp weigeren."