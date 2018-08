"Zonder zakenpartner dreigt sluiting" ZAAKVOERSTER DE GOUDEN PLUIM SLAAKT NOODKREET SABINE VAN DAMME

02 augustus 2018

02u33 0 Gent Al meer dan 100 jaar bestaat De Gouden Pluim op de Vrijdagmarkt, een unieke zaak in grondstoffen voor kunstenaars en knutselaars. Maar zaakvoerder Annelies Dhollander kan het vele werk niet meer alleen aan. "Ik zoek dringend een zakenpartner, desnoods zelfs een overnemer. Anders moet ik De Gouden Pluim eind dit jaar sluiten." Er is alvast een uitverkoop begonnen.

Het is een icoon in Gent, De Gouden Pluim. En toen Google nog De Gouden Gids heette, kwam iedereen die op zoek was naar grondstoffen allerhande automatisch bij deze winkel op de Vrijdagmarkt terecht. "Wij hebben alle grondstoffen voor kunstbenodigdheden, restauratie en textiel, en wat ons zo bijzonder maakt, is dat we alles per stuk of per gewicht verkopen", zegt zaakvoerder Annelies Dhollander (33). "We maken er een erezaak van onze klanten met raad en daad bij te staan, en hen te begeleiden naar het product met de beste verhouding prijs-kwaliteit. Maar al die producten inkopen, kennen, vergelijken, stockeren en al dat advies, dat kost tijd, veel tijd. Ik kom handen tekort om in deze digitale maatschappij mee te draaien. Kort gezegd: ik kan dit niet meer alleen. Ik heb een zakenpartner nodig waar het echt mee klikt, die zich kan bezighouden met online, met promo, met marketing. Ik heb een jaar lang in stilte gezocht, tevergeefs. Dus nu schreeuw ik het van de daken. Ik ben alvast een uitverkoop begonnen. En heb ik tegen eind november niemand gevonden, dan vrees ik dat ik de winkel eind dit jaar moet sluiten. Definitief. Tenzij er nog een overnemer opduikt. Als ik geen zakenpartner vind, heb ik nog liever dat De Gouden Pluim blijft bestaan zonder mij..."





Papa na ongeval in coma

Het zijn de grootouders van Annelies die de zaak meer dan 60 jaar geleden overnamen van een bevriende familie. Daarna namen de ouders van Annelies het over. Annelies begon op haar beurt in de zaak mee te werken. "Ik ben hier letterlijk opgegroeid, dus het was logisch dat ik een handje kwam toesteken. Alleen was het initieel niet de bedoeling dat ik de zaak zou overnemen. Maar toen werd mama ziek. Ze kreeg ALS, en belandde al snel in een rolstoel. Papa nam de zorg op zich, waardoor ik meer in de winkel ging werken. Mama overleed 4,5 jaar later. Papa en ik zochten en vonden troost in de winkel. Het noodlot sloeg echter opnieuw toe. Twee jaar later kreeg papa een ongeval en belandde hij een maand lang in coma. Hij is nog steeds niet helemaal hersteld. Hij werkt halve dagen mee in de winkel, en ik heb enorm veel aan hem. Maar het is niet meer zoals vroeger. En deze zaak alleen runnen, dat is gewoon te veel voor één persoon."





Dat Annelies met hart en ziel van haar zaak houdt, is zelfs zichtbaar.





Met hond en baby in zaak

Ze draagt oorringen in de vorm van gouden pluimpjes. Het parkje van haar 9 maanden oude dochter staat gewoon in de zaak. En de hond, die hoort bij het meubilair. "Het zou echt doodzonde zijn mocht ik dit moeten opgeven", zegt ze.





Wie interesse heeft kan mailen naar degoudenpluim@telenet.be, of gewoon langsgaan op de Vrijdagmarkt.