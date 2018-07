"Zonder handbike maanden vast" VERLAMDE ROLSTOELPATIËNT BESTOLEN TIJDENS BELGIË-BRAZILIË JURGEN EECKHOUT

09 juli 2018

02u40 0 Gent De 61-jarige Frans Catteeuw uit Gentbrugge is vrijdagavond na de stunt van de Rode Duivels met een kater naar huis teruggekeerd. In het buurtcentrum 'Kaffie is Kaffie' in Gentbrugge werd voor de tweede keer zijn elektrische handbike gestolen. "Ik ben nu afgesneden van de buitenwereld", zegt hij.

Frans is al veertig jaar verlamd, maar dat houdt hem niet tegen om een actief sociaal leven te leiden. "In een muziekvereniging speel ik accordeon en ik maak graag fietstochten met mijn vrouw. We zijn pas terug van een deugddoende fietsvakantie in de Kempen." Fietsen en grote afstanden overbruggen, is sinds enkele jaren mogelijk dankzij een 'Firefly', een elektrische handbike die hij aan zijn rolstoel kan koppelen. "Echt handig. Met een volle batterij geraak ik veertig kilometer ver en kan ik tot 25 km/uur rijden. Het is vooral gemakkelijk om me in Gent te verplaatsen. Mijn schouders zijn kapot na jaren rolstoelbasketbal te spelen, waardoor ik maar moeilijk bergop kan rijden op kasseien."





Vrijdag zakte Frans af naar buurtcentrum 'Kaffie is Kaffie' in de Emiel Hullebroeckstraat in Gentbrugge om de match van de Rode Duivels te volgen. Daar komt hij wel vaker. "De match kon je bekijken op de eerste verdieping. Omdat het onmogelijk is om handbike én rolstoel in de lift te krijgen, koppelde ik de Firefly los en plaatste hem naast de lift. Hij stond daar niet in de weg." Kort na de match volgde de ontnuchtering: zijn Firefly was verdwenen.





2.350 euro

"Onbegrijpelijk. Je kan daar niks mee aanvangen als je zelf geen rolstoel hebt. Het is trouwens echt een lomp ding dat dertien kilogram weegt. Wie doet nu zo iets? Dit is heel frustrerend, want ik word volledig afgesneden van de buitenwereld. Hoe geraak ik nu op de Gentse Feesten? Hoe kan ik vanaf september mijn kleinkinderen van school halen? Ik kan ze dan wel niet op mijn rug dragen, maar ze vinden het heel plezant om op mijn knie mee te rijden." Frans blijft ook met een financiële kater achter, want zijn elektrische handbike kost maar liefst 2.350 euro. "Ik had er pas een in februari gekocht. Als je er een bestelt, duurt het lang vooraleer je hem hebt. Ik zal maanden vast zitten."





Samen met zijn dochter Iris stapte Frans naar de politie. Iris deed ook een oproep naar getuigen via sociale media om zo hopelijk de handbike te kunnen recupereren. Haar bericht werd ondertussen al massaal gedeeld. Tips zijn dan ook welkom bij de lokale politie van Gent. Frans speurde afgelopen weekend al alle mogelijke tweedehandssites af, maar dat leverde vooralsnog geen resultaat op.