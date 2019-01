“Zoektocht van drie maanden, maar geen huis te vinden voor 738 euro”: Gents gezin dreigt nog deze maand uit schimmelwoning gezet te worden Erik De Troyer

03 januari 2019

15u54 0 Gent Tegen eind deze maand dreigt een gezin uit Oostakker op straat te staan. De huurwoning van het gezin is zwaar aangetast door schimmel en wordt gerenoveerd. Een zoektocht van drie maanden via huisvestingsmaatschappijen, stadsdiensten en op de private markt leverde echter geen enkele betaalbare woning op. “We kunnen tot 738 euro per maand betalen maar voor die prijs is er blijkbaar niets te vinden in onze regio. We kregen vooral veel loze beloftes”, klinkt het.

Al een jaar geleden werd de woning van Daphne Goossens in de Wolfputstraat ongeschikt verklaard. Dat gebeurde na een inspectie waaruit bleek dat de woning een waslijst aan ernstige gebreken vertoonde: CO-gevaar door een gebrekkige verluchting, scheuren in de muren, dikke lagen schimmel, gevaarlijke elektriciteit,...

Het gevolg van die controle is dat de huisbaas zijn woning moet verbouwen, waardoor Daphne, haar zoontje Jelle en haar mama de woning moeten verlaten. Daphne begon aan een frustrerende zoektocht naar een nieuwe woning. Ze deed zelfs een oproep in de krant in de hoop een huis te vinden. “Maar zonder resultaat. We hebben een maximum-budget van 738 euro per maand. Maar voor die prijs kun je eigenlijk niets vinden op de Gentse woningmarkt. Vaak wordt er 1.100 euro gevraagd voor een woning. Dat kunnen we niet betalen. Ik heb alle diensten aangeschreven die ik kon bedenken. Maar ook dat leverde niets op. We hebben wel veel loze beloftes gekregen maar we hebben nog steeds geen zicht op een woning.”

“Binnen minder dan drie weken valt het vonnis in de zaak bij de vrederechter. De kans lijkt zeer groot dat we de woning zullen moeten verlaten”, zegt Daphne.

“We zoeken een woning in Oostakker, Sint-Amandsberg, Destelbergen of Lochristi. Mijn zoontje heeft autisme en ADHD. Hij gaat naar het buitengewoon onderwijs bij ons in de buurt en we willen hem niet uit zijn vertrouwde omgeving wegrukken”, zegt Daphne.

“We hebben nu geen andere keuze dan zo lang mogelijk in deze woning te blijven. Ik ga er van uit dat we er niet meteen uitgezet zullen worden. We zullen dan in plaats van een maandhuur een daghuur moeten betalen maar we hebben nog steeds zeer dringend een woning nodig. Mijn moeder heeft al in coma gelegen door de gevolgen van pneumokokken en recent had ze een longembolie, vermoedelijk allemaal door de ongezonde lucht in huis. We hopen dat er alsnog ergens een woning voor ons te vinden is.”

Wie een woning ter beschikking heeft of er één weet staan kan steeds contact opnemen met de Dominique Martens van de woonwinkel Sint-Amandsberg op het nummer 09/228.89.06.