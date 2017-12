"Zo krijgt onze baby Leo tóch nog zijn kerstcadeautjes" Gents koppel maakt klein kerstmirakel mee ANDREAS DE PRYCKER

17u11 3 Gent Een koppel uit Gent heeft er een erg bewogen kerstweekend op zitten. Zij waren zaterdagavond samen met hun baby'tje van zes weken oud in Leuven toen ze een hele zak vol handgemaakte, geborduurde spulletjes vergaten mee te nemen. Eenmaal terug in Gent plaatsten ze een oproep op Facebook. Enkele uren later kregen ze bericht van een Leuvense weldoener.

Kenneth Bauters (31), zijn vriendin Jelke (26) en hun kindje Leo (6 weken) waren zaterdag uitgenodigd voor een etentje op restaurant in Leuven. "Wij wonen in Gent en waren uitgenodigd door mijn schoonfamilie voor een etentje op restaurant", vertelt kersvers vader Kenneth. "Dat gebeurde voor de 50ste verjaardag (en een stiekeme trouw) van een nonkel die in Spanje woont en we dus niet vaak zien. De moeder van zijn Spaanse vrouw borduurde allemaal handgemaakte spulletjes met de naam van Leo erop. Er was dus enorm veel tijd in gekropen. Het was onze eerste grote uitstap met Leo. Hij zat in de geparkeerde auto, begon over te geven en te wenen, waardoor mijn vriendin zich erbij zette en de pakjes op de stoep plaatste op de Leuvense Vismarkt. Ik zei dat ik alles zou verzamelen en in de koffer zou zetten. Maar ik ben die cadeautjes vergeten in de koffer zetten", geeft Kenneth toe. Pas toen het koppel aankwam in Gent, viel hun frank. " We vonden het heel erg spijtig en voelden ons enorm schuldig, aangezien er zoveel tijd en liefde in die cadeautjes was gestoken. Daarom hebben we een bericht gepost op de Facebookgroep 'durf te vragen Leuven'", vertelt Kenneth.





Uiteindelijk was het Marc Van Olmen (46) die de held van de dag werd. Hij ging vrijwel onmiddellijk de zak halen en contacteerde Kenneth met het goede nieuws dat hij de zak had gevonden. Marc en zijn vriendin en Kenneth, Jelke en Leo spraken gisterenmiddag af in Café Mezzanine in Leuven. Om Marc te bedanken, hadden Kenneth en Jelke een attentie meegenomen. "Een geboortekaartje, een kerstkaartje, een fles champagne en doopsuiker van Leo. Dat is het minste wat we kunnen doen voor Marc. Wij hadden nooit verwacht dat een bericht midden in de nacht zo ongelofelijk snel resultaat zou opleveren", klinkt het bij het Gentse koppel.