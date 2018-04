"Zitten op ons tandvlees, maar geven niet op" RE-ENACTMENTGROEP MARCHEERT 100 KILOMETER ALS LEGIONAIRS XAVIER LENAERS

06 april 2018

02u31 0 Gent 58 kilometer hebben ze al gemarcheerd, de Romeinse legionairs van re-enactmentgroep Desmumhnach. nog 42 te gaan. Zondag komen ze aan in het Gallo-Romeinsmuseum in Tongeren en hebben ze er een tocht opzitten van 100 kilometer.

Samen met nog twee andere re-enactors, twee ezels, hun menners en een bezemwagen is Johan Waroux, voorzitter van re-enactmentgroep Desmumhnach, begonnen aan een trektocht van 100 kilometer langs de oude Romeinse Heirbaan tussen Tienen en Tongeren. "Het is een inleeftocht om ervaring op te doen als we straks als Romeinse soldaten optreden. We willen voelen wat ze destijds meemaakten als ze met volledige wapenuitrusting op pad gingen", vertelt Waroux.





En ze zien af. Dat konden we afleiden aan de verbeten trekken op hun gelaat en aan de lappen stof die ze als bescherming tegen de bijtende wind en kou om hun handen en armen gewikkeld hebben. "Ik moet elke dag 20 kilometer lang zo'n 20 kilo meezeulen", licht Waroux toe in Velm bij Sint- Truiden, waar ze hun derde nacht in een tent doorbrengen. "M'n schouders doen pijn. Ik voel de striemen en Ik heb vier blaren op m'n voeten." Zijn collega-legionair Anthony Hageman vindt de tocht een zware beproeving. "Ik zit op m'n tandvlees. We overschrijden de pijngrens maar de ene pept de andere op. Mensen verklaren ons goed zot, maar we weten waarvoor we het doen. Bovendien krijgen we van voorbijgangers positieve reacties. Ze steken hun duim omhoog of komen een praatje slaan. En kinderen aaien de ezels."





Voor Kristof De Schutter is de tocht al na twee dagen voorbij. "Pezen in m'n linkerenkel zijn ontstoken, ik kan niet meer verder. Het wringt", vertelt de man. "We dragen sandalen met kleine nagels onder (vergelijkbaar met spikes bij atleten, red.). Op gras en aarde voel je niks. Op betonwegen en kasseien voel je bij elke stap een pijnscheut", aldus Kristof, die voor de tocht een historisch bier met 3 procent alcohol heeft gebrouwen. Isabel Verbeke en Frederique Dewael stappen mee met de ezels, die huisraad en andere noodzakelijke voorwerpen op hun rug dragen. "Ze staan weinig stil en lopen beter dan verwacht mee in het kielzog van de legionairs", vertellen ze. Mieke Janssen en Jessica Herrebaut volgen in de bezemwagen. "Als de stappers het moeilijk hebben, moedigen we hen aan. En met gekonfijte gember krijgen ze een energieboost en kunnen ze er weer tegenaan."