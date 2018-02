"Ze raakt zelfs geen sigaret aan" JOYCE (20) VEROORDEELD VOOR INTERNATIONALE DRUGSSMOKKEL, MOEDER RADELOOS JURGEN EECKHOUT

01 februari 2018

02u50 0 Gent Joyce Van Poucke, het twintigjarig Gentse meisje dat sinds vrijdag in de gevangenis zit in Frans-Guyana, is veroordeeld tot twee jaar cel en 5.000 euro boete voor internationale drugssmokkel. De helft van de straf is met uitstel. "Ik ben er helemaal kapot van", zegt mama Magali, die nog steeds gelooft dat haar dochter er is ingeluisd.

De wereld van Magali Van Poucke stortte gisteren helemaal in. Al een heel weekend was ze vruchteloos op zoek naar een teken van leven van haar dochter Joyce, die sinds begin dit jaar in Oudenaarde woont. Het meisje zou normaal gezien afgelopen vrijdag samen met haar vriend landen in de luchthaven van Parijs-Orly na een vakantie in Suriname. Maar op het vliegtuig zat niemand. Haar vriend Chivaro was uiteindelijk een dag eerder alleen naar huis teruggekeerd. Hij verklaarde aan moeder Magali dat ze ruzie hadden gekregen omdat ze ter plekke verliefd zou geworden zijn.





Radicaal tegen drugs

"We probeerden haar de hele tijd te bellen, maar we kwamen telkens op haar voicemail terecht", vertelt mama Magali. "We gingen daarom zelf op onderzoek en via vrienden van Chivaro kwamen we te weten dat ze is opgepakt aan de luchthaven. In haar koffer zaten drugs, maar mijn dochter is radicaal tegen drugs. Ze heeft zelfs nog geen sigaret aangeraakt. Die 'vrienden' zeiden dat ze zich enorm schamen omdat ze zelf die drugs in haar koffer gestopt hadden."





Dinsdag kwamen Magali en zus Lindsay eindelijk te weten in welk land Joyce gevangen zit: Frans-Guyana. Buitenlandse Zaken bevestigde hen dat er een strafonderzoek tegen Joyce liep. "Maar meer dan een advocaat regelen kunnen we niet", klonk het. Nog voor ze maar beseften hoe diep Joyce in de problemen zat, volgde gisteren pas echt een uppercut. Joyce moest zich in snelrecht al voor de rechtbank verantwoorden voor de internationale drugssmokkel. De rechter oordeelde dat de jonge vrouw wel degelijk schuldig is en veroordeelde haar tot twee jaar cel, waarvan de helft met uitstel. Daarbovenop moet ze nog eens 5.000 euro boete betalen aan de douane.





Compleet machteloos

"Ik ben er helemaal kapot van. We staan compleet machteloos. Ik heb mijn meisje nog altijd niet gehoord. Buitenlandse Zaken bracht ons via mail op de hoogte van de veroordeling. We weten nu dat ze in het Centre Pénitentiaire de Remire-Montjoly gevangen zit. Haar bellen kunnen we zelfs niet. Het enige wat we mogen doen is een brief schrijven in het Frans. Zo moeten we toestemming vragen aan de gevangenisdirectie om haar te bezoeken. Echt ongelofelijk. Ze is echt van de hemel in de hel beland. Tijdens haar vakantie stuurde ze nog filmpjes door hoe goed ze het daar had. Ze werd als een prinses behandeld door haar vriend. En zie nu... We weten echt niet wat we moeten doen."