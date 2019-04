“Ze plakten barcodes van goedkopere speakers over de Bose-luidsprekers”: oplichters krijgen 1 jaar celstraf JDG

11 april 2019

13u05 2 Gent Drie mannen hebben van de Gentse correctionele rechtbank celstraffen van 12 maanden en geldboetes van 1.200 euro gekregen voor valsheid in geschriften en oplichterij. De veroordeelden sloegen toe in Mediamarkt-vestigingen in Zwijnaarde en Oostakker: met behulp van barcodes van goedkopere luidsprekers, passeerden ze met prijzige Bose-speakers de kassa.

Maar één van de drie, een 25-jarige Let die in Amsterdam woont en werkt, was aanwezig op het proces. “Hij had als enige ‘de pech’ dat hij werd opgepakt en voorgeleid voor de onderzoeksrechter. Hij zat in afwachting van zijn vonnis achter tralies, maar komt nu vrij: de rechter legde hem een celstraf van 12 maanden met uitstel op. De twee andere veroordeelden kregen elk 12 maanden celstraf, waarvan de helft met uitstel.

Met z’n drieën sloegen ze toe in Mediamarkt-vestigingen in Zwijnaarde en Oostakker. Ze gingen aan de haal met Bose-luidsprekers ter waarde van 839 euro. Vooral de modus operandi van de mannen was opvallend: ze plakten barcodes van goedkopere speakers - ter waarde van zo’n 186 euro - over de dure luidsprekers. Daarna passeerden ze de kassa zonder de volledige prijs te betalen. De gevatte dief ontkende in eerste instantie de feiten, maar kwam daar later in het onderzoek op terug.

Te voet van Nederland naar Frankrijk

“Hij verklaarde dat hij te voet op weg was van Nederland naar Frankrijk, en zichzelf wou ‘plezieren’ door de speakers te kopen”, zei het parket tijdens de behandeling van de zaak. “Ondertussen worden de feiten niet meer betwist”, reageert de advocaat van de twintiger. “Mijn cliënt heeft een mooi inkomen als bloemist, maar heeft zich laten verleiden door de andere beklaagden. Hij kreeg zelf maar honderd euro van de winst. Wat er met de rest van het geld is gebeurd, is ook voor hem niet duidelijk.”

“Voor 100 euro gaat u aan het stelen?”, sneerde de rechter hem toe tijdens de behandeling van de zaak. “U verdiende bijna 2.000 euro per maand.”

De twintiger is met deze feiten niet aan zijn proefstuk toe: zo werd hij in Letland al vijf keer veroordeeld. Er werd hem daar een voorwaardelijke gevangenisstraf van 4 jaar en zes maanden opgelegd. Hij reageerde donderdag alvast enthousiast bij het aanhoren van zijn vonnis. Al kon hij duidelijk niet wachten om z’n gsm in handen te krijgen én terug te keren naar Nederland: “Dat moet uw advocaat regelen met het parket”, verklaarde de rechter tegen de man. “Ik hoop alvast dat ik u hier nooit meer moet zien.”