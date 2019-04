“Ze heeft die kleren zelf besteld”: zaak uitgesteld omdat ‘sekse’ van gestolen kledij onduidelijk is JDG

08 april 2019

13u13 3 Gent Een gsm-toestel, 225 euro uit de kassa van een café bij Gent-Sint-Pieters en nog eens 400 euro van de bankrekening van een vriendin: over drie diefstallen is er volgens de openbare aanklager geen twijfel. Of de beklaagde ook verantwoordelijk is voor een reeks openstaande facturen op de Zalando-account van een derde slachtoffer, was maandag niet duidelijk. “Of het om mannen- of vrouwenkledij gaat, is een belangrijk detail in deze zaak.”

De beklaagde moest zich maandag verantwoorden voor de correctionele rechtbank in Gent. Hij zou met de Zalando-account van een vriendin kleren hebben besteld, waarna zij de factuur gepresenteerd kreeg. Hij zegt

dan weer dat het om vrouwenkleren gaat, en hij onterecht beschuldigd wordt.

“Er is nochtans een vrouw die tegen hem getuigt. Het is dus geen woord tegen woord”, zegt het Openbaar Ministerie. Maar de verdediging betwist de diefstal. De zaak is nu voor verder onderzoek uitgesteld tot 8 september.

Cafédiefstallen

De man stond maandag ook terecht voor twee andere diefstallen. Zo zou hij in een café in Gent-Sint-Pieters aan de haal zijn gegaan met een gsm-toestel en 225 euro uit de kassa. Tijdens een ander cafébezoek zou hij dan weer de bankkaart van een vriendin hebben gestolen, waarna hij 450 euro afhaalde van haar rekening. “Hij zou daarvan al 50 euro hebben terugbetaald aan de vrouw, maar weigert verhoord te worden over dat dossier”, aldus het parket. “Er is een duidelijk gebrek aan schuldbesef.”