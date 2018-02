"Wintersport? Ken ik geen fluit van" ONZE GENTENAAR OP HET PODIUM BIJ DE WINTERSPELEN SABINE VAN DAMME

12 februari 2018

02u33 0 Gent Voorlopig heeft geen enkele Belg een medaille gehaald op de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea, maar er heeft er wél al eentje op het podium gestaan. En dat is - uiteraard - een Gentenaar. Onze eigen Sioen is namelijk de ambassadeur van Team Belgium, en treedt ook drie keer op op de Spelen.

Sioen zal het zelf niet zo stellen, maar in Zuid-Korea is de Gentenaar uitgegroeid tot een beroemdheid. Zijn hit 'Cruisin'' werd er gebruikt in een reclamespotje, en het land ging overstag voor de melodie van de getalenteerde Belg. Cruisin' belandde daar in de top tien en Sioen werd er 'Breaking New Artist'. Intussen heeft hij drie platen uitgegeven in het Aziatische land en gaf hij er al verschillende concerten.





Hele eer

"Het is via mijn eigen contacten dat ik drie keer mag optreden tijdens de Olympische Winterspelen in Pyeongchang. Het Belgisch Olympisch Comité heeft mij wel gevraagd om ambassadeur van Team Belgium te zijn. Een hele eer is dat. Het is hier trouwens fantastisch. Ik kon de openingsceremonie al bijwonen. De preselecties van de snowboarders heb ik niet gezien, de finale van Seppe Smits wel. Ik ben geselecteerd om twee keer op te treden in de Ice Arena hier, waar de short track en het figuurschaatsen doorgaan. Dat zijn de populairste sporten hier."





Sioen is nochtans geen kenner van wintersporten, geeft hij zelf ruiterlijk toe. "Ik ben een fietser, hé. Qua wintersport ben ik alleen goed in après-ski", knipoogt hij. "Ik heb nog nooit geskied. Ik ben één keer keihard op mijn smoel gegaan bij het ijsschaatsen in onze eigen Kristallijn, dat was voldoende wintersport voor mij. Maar ik ben hier wel onder de indruk van wat die sporters presteren op sneeuw en ijs. Heel indrukwekkend, allemaal."





Sioen zelf is dagelijks te zien. "Ik maak hier een vlog die elke dag te zien is tussen 17 en 18 uur op Sporza,of op Sporza.be. Dankzij het BOIC en voor die vlog kom ik ook in contact met onze atleten, bijvoorbeeld met het team van de Bobsleedames. Zo'n vlog maken is overigens niet simpel, als je dat alleen moet doen." Sioen blijft nog een hele tijd in Zuid-Korea. "Tot eind mei zelfs. Ik ga hier Koreaans studeren aan de unief. Ik studeer die taal eigenlijk al twee jaar, tijd om het nu eens serieus aan te pakken. Maar voor de Gentse Feesten ben ik zeker terug!"