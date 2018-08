"Wij kijken richting Sint-Laurentiuspark" BRUUDRUUSTERROCK ZOEKT NIEUWE LOCATIE DOOR WERKEN AAN DORPSPLEIN SABINE VAN DAMME

03 augustus 2018

02u35 0 Gent Het is feest dit weekend in Oostakker, want voor de 10de keer al vindt het gratis familiefestival Bruudruusterrock plaats. Niemand minder dan Raymond van het Groenewoud is de hoofdact. "We hebben extra water voor de hitte", klinkt het. "En we kijken richting Sint-Laurentiuspark voor de volgende editie."

Bruudruusterrock moet zich voor de 10de editie alvast geen zorgen maken over regenweer, integendeel. "We zullen parasols moeten plaatsen om extra schaduwplekken te creëren", lacht Pieter Van Damme. "We hebben ook extra water voor de medewerkers, en water aan kortingstarief voor de bezoekers."





Waarover ze zich wel zorgen maken, is over de volgende editie. "Het dorpsplein van Oostakker wordt helemaal heraangelegd. Een exacte timing daarvoor is er niet. Volgens de ene begint dat al over twee maanden, volgens de andere kan het nog een half jaar tot zelfs een jaar duren. In elk geval, als er drastisch gewerkt wordt op en rond het plein, kan ons festival naast de kerk niet doorgaan. We hebben wel een andere locatie op het oog. Het Sint-Laurentiuspark ligt hier nauwelijks 100 meter van, en zou echt ideaal zijn. Het is ruimer, en zou ons de mogelijkheid geven alles wat leuker in te richten, en misschien zelfs wat te groeien. Maar voor we daarvan dromen, moeten we natuurlijk eerst de toestemming van de stad krijgen."





Raymond op tiende editie

Voor dit jaar is intussen alles in kannen en kruiken. "Zoals elke organisatie kampen we met een krap budget", zegt Pieter. "Toch mocht het voor onze 10de editie net iets meer zijn. Gelukkig hebben we sponsors en krijgen we subsidies. Zo zijn we erin geslaagd Raymond van het Groenewoud te strikken, toch een grote naam. Hij komt zaterdag om 20.45 uur optreden. Daarna komen nog The BaseBallBats, een covergroep die hier al vaker de boel heeft plat gespeeld. We hebben ook gezorgd voor een groter podium met mooie belichting speciale effecten, zoals confettikanonnen en vuurwerk. Beperkt uiteraard. Dit is Tomorrowland niet."





Afterparty in jeugdhuis

"Maar wij zijn een familiefestival, en dus denken we ook aan de kinderen. Zaterdag begint het hier al om 14 uur. Op het Kids & Funstage-podium komt Knetter spelen, en 14.45 en om 16.15. om 18.15 uur staat de leerlingenband van Popcollege op de planken. Vrijdagavond beginnen we om 19 uur en komen Crooked Steps, Ramkot, Six o' Five, Raman, Blackrae en PopCollege All-Star Coverband. Zaterdag gaan we door tot 1 uur, waarna er nog een afterparty is in jeugdhuis Maegher Goet. Want het is daaruit dat dit festival is ontstaan, en ook van daaruit dat het nog steeds georganiseerd wordt."





Op Bruudruusterrock werkt een 90-tal mensen mee, vooral vrijwilligers. Heel wat mensen daarvan zijn gewoon inwoners van Oostakker, met een hart voor hun dorp. Het volledige programma staat op www.bruudruusterrock.be