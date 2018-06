"Wij kiezen bewust voor andere aanpak" WIE BEKER OP KORENMARKT TERUGBRENGT, KRIJGT 10 CENT 'TERUGBRENGWAARDE' SABINE VAN DAMME

07 juni 2018

02u48 0 Gent De zeven pleinen die samen in een beker-project stappen, zien zich genoodzaakt een euro borg te vragen voor de kleurrijke herbruikbare bekers. Net nu heeft de Korenmarkt beslist zonder borg te werken. "Wie zijn beker op de Korenmarkt terugbrengt, krijgt er 10 cent voor."

Herbruikbare bekers zijn niet nieuw op de Gentse Feesten. Quasi elk plein experimenteerde de voorbije jaren al wel eens met een systeem. Boomtown gaat er al het langst mee door, en wordt als de expert terzake gezien. De Groentenmarkt heeft eigen bekers, geleverd door de brouwer. De Korenmarkt kocht vorig jaar herbruikbare bekers aan, die drie jaar moeten meegaan, en stapt daarom niet mee in het nieuwe systeem.





'Terugbrengwaarde'

"Wij kiezen ook bewust voor een andere aanpak", zeggen Zaf en Tineke De Rijck. "Wij hebben 'glasses' die exacte kopieën zijn van de echte glazen, compleet met het logo van de brouwer erop. Wij zijn ervan overtuigd dat je de drankenproducenten in de watten moet leggen. Komt daarbij dat we ook de bezoekers in de watten willen leggen, met exacte kopieën van de echte glazen, waarin drank lang koud blijft, en die proper afgewassen zijn. Vorig jaar schonken we pintjes aan 3 euro, waarvan 20 euro borg voor de beker was. Ons plein bleef proper. Dit jaar willen we geen borg meer. We schenken nog steeds pintjes aan 3 euro. Wie zijn beker terugbrengt, krijgt er 10 eurocent voor. Aan de vijf bars staat telkens een vaatwas waar de bekers in gaan." Zaf weigert nog van 'borg' te spreken, het gaat om 'terugbrengwaarde'. "We moeten mensen ertoe aanzetten hun beker terug te brengen. Ze moeten zich bewust worden van de milieu-impact, en eraan willen meewerken. Niet voor het geld, maar uit overtuiging."





Beker-omschakeling is nodig

Zaf moet toegeven dat er vorig jaar om en bij de 20.000 bekers, bijna 30 procent, verdwenen. Maar dat vindt hij geen probleem. "Ze lagen niet op de grond. Mensen hebben ze meegenomen naar huis. Dat is een fenomeen dat dit jaar sowieso zal afnemen. De glazen exemplaren vroeger op de Feesten werden ook niet consequent gekaapt."





Zaf en Tineke weigeren kritiek te uiten op het andere systeem. Maar door het hunne toe te lichten, worden de verschillen wel duidelijk. Afwas ter plaatse versus afwas in Luik, 1 euro borg versus 10 cent 'terugbrengwaarde', uniforme kleurenbekers versus nep-glazen. Het blijft uiteraard voor iedereen afwachten wat het gaat geven in juli, die hele beker-omschakeling. Dat het nodig is, daar is iedereen intussen van overtuigd. De kans dat beker-diefstal een nieuwe plaag wordt op de Feesten, is in elk geval reëel.