"Wij hebben onze flikken zelf nodig" GENT KAN GEVRAAGDE BIJSTAND NAVO-TOP NIET LEVEREN SABINE VAN DAMME

14 maart 2018

02u42 0 Gent Op 11 en 12 juli vindt in Brussel de NAVO-top plaats, en daarvoor wordt bijstand gevraagd van de lokale politie. Minister Jambon eist 10% van de grote korpsen op, en vraagt om uitzonderlijk geen verlof toe te kennen. "Kan niet", reageert burgemeester Termont.

"Kan Gent ingaan op de omzendbrief die de minister heeft gestuurd?" wilde Sami Souguir (Open Vld) weten. Het antwoord van burgemeester Daniël Termont is duidelijk: neen. "Die omzendbrief is pas in maart gekomen, terwijl de zomervakanties worden aangevraagd én toegekend voor eind februari. Die verloven zijn toegekend, we gaan die niet intrekken. Dat kan niet zomaar."





"We beseffen dat de federale politie bijstand nodig heeft. Er is rond die periode heel veel te doen. Het WK voetbal loopt nog, er is het festival in Dour, er is de NAVO-top. Maar ook in Gent is het dan druk. We hebben op 11 juli het optreden van Björk op het Sint-Pietersplein, waarvoor 60 politiemensen ingepland zijn. 12 juli is dan weer de vooravond van de Gentse Feesten. Ook dan hebben we onze flikken dus nodig."





"Het grootste probleem is het aantal. De minister eist 10% van het totale korps op. Dat gaat over 96 mensen. Aan die vraag kunnen wij met de beste wil van de wereld niet voldoen. Om onze goede wil te tonen, zal de korpschef proberen een 40-tal goed uitgeruste politiemensen naar Brussel te sturen voor de NAVO-top. Het is dus niet dat we geen belang hechten aan de vraag."





Fair

Waarop Souguir wilde weten of Gent de nodige bijstand qua manschappen en materiaal zal krijgen voor de Gentse Feesten. Elk jaar springt de federale politie hier bij tijdens de tiendaagse. "Wij hebben geen indicatie dat dat niet zo zou zijn", zegt Termont.





"Als Gent in eer en geweten zegt dat het het gevraagde aantal niet kan leveren, gaan wij ervan uit dat het klopt. Dan is dat geen probleem", zegt Olivier Van Raemdonck, woordvoerder van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). "Wij hebben goede ervaringen met de Gentenaars en met korpschef Rasschaert. We gaan ervan uit dat ze leveren wat ze kunnen. Wij vragen 10% om een slag om de arm te hebben en beginnen vroeg om de ingewikkelde planning klaar te krijgen. Als élk korps zegt dat 10% niet lukt, hebben we een probleem. Maar ik ga ervan uit dat Gent het fair speelt. Uiteraard heeft dat geen consequenties voor de Gentse Feesten. Zo werken wij niet."