"Wij geloven echt in toekomst" SCHOENENWINKEL BLIJFT SPECIFIEK WÉL IN GENT-CENTRUM SABINE VAN DAMME

15 maart 2018

02u49 0 Gent Schoenenwinkel Jean Delaere in de Koestraat heeft vijf weken lang stevig verbouwd. Nu is de winkel weer open. "Natuurlijk hebben wij de impact van het circulatieplan gevoeld, maar de mensen komen écht wel terug."

Alexandre Delaere en zijn vrouw Stéphanie Van Driessche zijn de gezichten van de grootste winkel in de Koestraat, schoenenwinkel Jean Delaere. Zij lieten hun winkel helemaal verbouwen, met veel aandacht voor de beleving van de klanten. "Want die klanten, die komen echt wel terug naar Gent. Natuurlijk is er een dip geweest na de invoering van het circulatieplan. Maar het is wat het is, we moeten ermee leren leven. Wij zijn al die negativiteit zo beu", zegt Alexandre.





Bij de heropening van de winkel werd die visie bevestigd. "Klanten die we lang niet hadden gezien, kwamen terug. Ze vertelden zelfs dat ze een hele tijd niet meer naar Gent durfden komen, maar het nu toch weer geprobeerd hadden. En dat er - alvast voor deze kant van de stad - eigenlijk niks veranderd is. Wie via de Zuid naar de Kouter kwam, volgt nog steeds dezelfde weg, en komt nog steeds in dezelfde parking uit. De stad is dus wél nog bereikbaar. Meer nog, wij geloven sterk in de toekomst van Gent. We zijn en blijven een grote centrumstad."





De schoenenwinkel is aan zijn derde generatie toe. "Mijn grootmoeder Jeanne Delaere startte met de winkel in Ronse. Ze vernoemde hem naar mijn grootvader, Jean. Sinds 1988 hebben we een tweede winkel hier in de Koestraat, die door mijn vader Francis wordt geleid. Sinds zo'n twee jaar zijn mijn vrouw en ik de gezichten van de winkel. Mijn vader werkt hier nog steeds. Zelfs mijn grootmoeder, nu 94, is nog dagelijks aanwezig in de winkel in Ronse."





Grondige facelift

De winkel in de Koestraat kreeg een grondige facelift. De deur werd verplaatst en rolstoelgebruikers kunnen nu makkelijk binnen. "Binnen staan nu veel schoenen uitgestald, wat vroeger niet zo was. We hebben zelfs een geurmachine die ledergeur verspreid. En we hebben nog steeds de kwalitatieve, klassieke schoenen, velen uit Italië geïmporteerd. De collectie is uitgebreid om een jonger segment aan te spreken. Verder bieden we hier vooral vriendelijke service, want mensen onderschatten tegenwoordig het belang van goede schoenen."





Ook bij Jean Delaere voelen ze de concurrentie van het internet, dus hebben ze een eigen webshop opgestart. "Ook op Facebook en Instagram zijn we actief, maar wij hebben het toch vooral van de échte klanten. De Koestraat blijft één van de gezelligste winkelstraten van Gent, en we zijn dan ook echt blij dat wij hier gevestigd zijn." www.jeandelaere.be