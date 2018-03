"We zoeken nog veel puzzelstukjes" EINDELIJK OP KOMST: BIOGRAFIE VAN WALTER DE BUCK SABINE VAN DAMME

01 maart 2018

02u59 0 Gent Er komt eindelijk een biografie van Walter De Buck. Verrassend: twee niet-Gentenaars zullen zijn leven in een boek gieten, op vraag van zijn weduwe. Er is heel wat werk om info te verzamelen. Het boek zal verschijnen tegen de zomer van 2020, bij uitgeverij Houtekiet.

Eind december 2014 overleed Walter De Buck, de stamvader van de Gentse Feesten. Twee jaar later had nog niemand het initiatief genomen om een biografie van Walter te schrijven, en dus nam zijn weduwe Mia zelf het heft in handen. Ze sprak VRT-radio-icoon Dree Peremans aan, die ook al de biografie van Wannes Van De Velde en Dirk Van Esbroeck schreef. Peremans werkt al jaren samen met Elke Vandersypen, de biografie van De Buck schrijven ze samen.





"We zijn nu zes maanden bezig, en weten dat het een werk van lange adem wordt", vertelt Elke. "Walter heeft zoveel gedaan in zijn leven, en was niet de meest secure wat betreft archiveren. Dat maakt dat we nu bezig zijn met heel veel interviews met mensen die Walter kenden, maar ook met opzoekwerk in archieven. Overal gaan we op zoek naar de puzzelstukjes van zijn leven. Dat Mia en Trefpunt actief meewerken helpt natuurlijk wel. Nee, wij zijn zelf geen Gentenaars. Maar dat moet ook niet, wie een biografie schrijft, moet zich sowieso verdiepen in de persoon en diens leven. En ja, we botsen wel eens op verhalen waarbij we onze wenkbrauwen fronsen, en op zoek gaan naar bevestiging. Zeker rond de Gentse Feesten. Maar Walter was veel meer dan dat."





Nog veel werk voor de boeg

"Ik heb Walter voor het eerst ontmoet in 1969, toen ik muziekproducer was bij Radio 1", vult Peremans aan. "Ik ben hem daarna blijven volgen. En natuurlijk zijn er die Gentse Feesten. Maar Walter zag zichzelf vooral als beeldhouwer. Dat zingen was meer een hobby voor hem. De Buck was absoluut een icoon, en niet alleen voor Gent, ook al is zijn beeldhouwwerk misschien niet algemeen bekend."





"Maar er is dus nog heel veel dat écht gezocht moet worden", vervolgt Vandersypen. "We zoeken bijvoorbeeld klasfoto's en rapporten van zijn tijd op de Decroly-school, waar hij tijdens de oorlogsjaren heeft gezeten. We vragen ons af wat hij heeft gedaan in het middelbaar. We zoeken info over zijn tijd bij de academies van Antwerpen en Gent. Vooral de jaren '40 zijn momenteel een blinde vlek. Nog zo'n raadsel: Walter De Buck zou in 1958 de 'Staatsprijs Koopal' gewonnen hebben, toen een fortuin van 100.000 frank. Met dat geld trok hij naar India, en daarvan moest hij een reisverslag maken. Maar noch van die prijsuitreiking, noch van dat reisverslag vinden we een spoor terug. We hebben dus echt nog wel wat werk voor de boeg."





Wie meer info heeft over Walter De Buck in zijn jonge jaren, mag dat bezorgen aan info@houtekiet.be.