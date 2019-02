“We willen de fans voorrang geven die ons het héle seizoen gesteund hebben” Na dag van zware kritiek: Patrick Lips verdedigt omstreden verkoopsysteem bekerfinale OSG

14 februari 2019

19u38 3 Gent Het voorrangssysteem voor de ticketverkoop van de bekerfinale, waarmee KAA Gent in eerste instantie voorrang geeft aan abonnees die óók nog een play-off-abonnement kopen, heeft de hele dag zware kritiek gekregen bij de Gentse fans. Communicatiedirecteur Patrick Lips zegt de commotie te begrijpen, maar blijft erbij dat het de eerlijkste procedure is. Gewone abonnees krijgen wel een strohalm.

Lips heeft er niet meteen de fijnste dag op zitten. Sinds KAA Gent woensdagavond een bericht de wereld instuurde over de ticketverkoop voor de bekerfinale, regent het kwade reacties. Uit de communicatie bleek namelijk dat er in eerste instantie slechts één voorrangsperiode georganiseerd zou worden, die voor de ‘trouwste supporters’. Dat zouden enkel de abonnees zijn die zich ook een play-off-abonnement aanschaffen, ongeacht of dat voor play-off 1 of play-off 2 is. En dat laatste is niet ondenkbaar.

De grootste kritiek? Dat KAA Gent zich nu al wil indekken voor een mogelijke deelname aan play-off 2, en daarvoor abonnees haast verplicht om een play-off-abonnement te kopen. Er zijn namelijk slechts 20.000 zitjes voor de bekerfinale, en de vraag is groot. Er zijn al 17.200 abonnees, en wellicht nog eens even veel niet-abonnees die mee willen naar Brussel. Uit angst om dé match te missen, zouden abonnees dus sowieso play-off-kaartjes moeten kopen.

Geen duurdere play-offs

“Het zou hypocriet zijn om te zeggen dat we bij het uitdenken van het systeem play-off 2 niet in het achterhoofd hielden”, reageert Patrick Lips. “We gaan er nog steeds van uit dat we bij de eerste zes eindigen, maar voor ons is het zeer belangrijk dat er veel volk en sfeer is, ook als het play-off 2 wordt.”

“We zijn ervan overtuigd dat dit het meest rechtvaardige systeem is voor de fans”, zegt Lips. “In de contacten met supporters na de gewonnen halve finale, kwam steeds aan bod dat vooral de ‘trouwe’ fans mee zouden moeten, in tegenstelling tot de successupporters. Dat principe hebben we centraal gezet. En wie zijn de echte, trouwe fans? De supporters die ons het héle seizoen steunen - ook in de play-offs dus.”

Het zou hypocriet zijn om te zeggen dat we bij het uitdenken van dit systeem niet dachten aan play-off 2 Patrick Lips

Toch zitten veel supporters met vragen over het systeem. De kostprijs, bijvoorbeeld. “De prijs voor een play-off 1-abonnement zal zeker niet hoger liggen dan vorig jaar, en ook een play-off 2-abonnement zal niet meer of zelfs minder kosten dan in 2014”, aldus Lips. “Of we dan zo nobel zijn? (lacht) Neen, u weet ook dat wij een bedrijf zijn dat moet draaien. De supporters willen dat we hoog eindigen, prijzen winnen en goeie spelers aantrekken. Daarvoor heb je ook centen nodig. We moeten dus een beroep doen op onze sponsors, maar ook op onze supporters.”

Abonnees vragen zich ook af waar hun ‘voorrang voor bekerwedstrijden’ gebleven is, zoals dat begin dit seizoen op de site stond. “Daarover kan ik zeggen dat dat voordeel geldt zolang een gewoon abonnement geldt: tot midden maart. De abonnees hebben steeds voorrang gekregen voor de bekermatchen. Vanaf april gaat met de play-offs een nieuwe periode in.”

20.000 ontgoochelde fans

Verder heeft Lips toch goed nieuws voor abonnees die niet van plan zijn een play-off-abonnement te nemen. “Hoe precies weten we nog niet, maar het is ook de bedoeling om die fans voorrang te geven voor de resterende tickets. Na de eerste voorrangsperiode, en de verdeling van tickets aan partners, familieleden van spelers en jeugdspelers, zullen er normaal nog tickets overblijven - zij het een beperkt aantal. Maar wie echt zéker wil zijn, koopt beter een play-off-abonnement.”

Concrete info volgt wellicht in maart, wanneer duidelijk zal zijn of Gent play-off 1 of 2 speelt. Na de play-off-verkoop, begint de ticketverkoop voor de bekerfinale. Voor fans zonder abonnement, wordt het alvast bijzonder moeilijk om aan tickets te komen. “Ik begrijp de onvrede. Er zullen op 1 mei 20.000 fans blij zijn, maar ook 20.000 mensen ontgoocheld”, aldus Lips. “We vermijden met dit systeem hoe dan ook dat er fans mee gaan die het hele seizoen niet te zien zijn in de Ghelamco Arena - de zogenaamde successupporters.”