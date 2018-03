"We maken ons zorgen om onze drugsdealer" 24 maart 2018

"We maken ons zorgen over onze drugsdealer." Het is geen uitspraak die elke dag te horen is in de correctionele rechtbank. Enkele afnemers van een drugsdealer, die ook zijn vrienden zijn, lieten in het strafdossier optekenen dat ze ongerust waren. "We kennen hem al jaren. In het begin was het normaal, hij verkocht en gebruikte zelf joints. Maar het laatste anderhalfjaar is het meer en meer, en hij gebruikt zelfs ketamine." Dat is een gevaarlijke en bijzonder verslavende drug. De quotes kaderden in de verdediging van de dealer, die volgens advocaat Jeroen Van Kerrebroeck vooral hulp nodig heeft, in de vorm van probatievoorwaarden. Het parket eist één jaar cel - iets wat de verdediging wil vermijden - aangezien de dealer eindelijk aan het werk is. De man kent zijn straf op 20 april. (OSG)