"We laten ons feest niet kapen" OPENING PARKBOSBRUGGEN UITGESTELD DOOR BUURTFEESTJE SABINE VAN DAMME

24 mei 2018

02u33 0 Gent Een buurtcomité is erin geslaagd de officiële opening van de Parkbosbruggen, waarop ministers, gedeputeerden en schepenen uit meerdere gemeenten aanwezig zouden zijn, te laten verplaatsen. Op de geprikte datum hadden zij immers hun buurtfeest gepland. "En dat laten we niet kapen", klinkt het.

Het is een verhaal van David tegen Goliath. "Al 12 jaar organiseren wij met ons buurtcomité Maaltemeers ons buurtfeest in het Maaltepark, elk jaar in hetzelfde weekend eind juni", vertelt Dirk Laute. "Daar komen zowat 150 mensen naartoe. Ook voor dit jaar was ons buurtfeest al lang aangevraagd én vergund, op 24 juni."





De nagelnieuwe Parkbosbruggen over de Ringvaart zouden eind mei officieel geopend worden. Alleen liep de werf vertraging op, en moest een latere datum gezocht worden. In overeenstemming met de gemeenten De Pinte en Sint-Martens-Latem, de Vlaamse overheid en de gouverneur werd als datum geprikt: 24 juni. Dezelfde dag dus, in hetzelfde park. Zelfs de officiële 'Dag van het Park' zou mee verhuizen naar 24 juni, om er meteen een groot feest van te maken."





"De buurt is daar helemaal niet gelukkig mee", stelt Sami Souguir van Open Vld vast. Hij vroeg tekst en uitleg aan mobiliteitsschepen Watteeuw. "Het klopt dat het buurtcomité al eerder een vergunning had gekregen om te feesten in het Maaltepark op 24 juni", zegt hij. "Dus zijn we met hen gaan samenzitten, twee keer zelfs, om te onderhandelen. Het Maaltepark is groot genoeg om twee feesten te organiseren zonder in elkaars weg te lopen. Maar de buurt zag dat helemaal niet zitten."





Springkasteel

Dat bevestigt ook Dirk Laute. "Wij organiseren een feestje voor 150 mensen, de stad verwacht naar eigen zeggen 3.000 mensen voor hun feest. Maar als de kinderen van die genodigden hier een springkasteel zien staan, gaan ze er ook op zitten. We willen niet dat ons feest 'gekaapt' wordt door anderen. Dan wilde de stad hun feest verhuizen naar het Carlierinstituut aan de overkant van de Ringvaart, bij het begin van de bruggen. Maar dat lost ook niks op. Want onze buurtbewoners willen ook wel zelf aanwezig zijn bij de opening van die bruggen. Dan moeten we kiezen tussen het ene of het andere feest, waardoor wij zelf minder volk gaan hebben."





"Om de zaak niet op de spits te drijven hebben we besloten de opening van de bruggen te verplaatsen naar een ander tijdstip", zegt Watteeuw. "Dat zal nog voor de zomer zijn, maar wanneer, weten we nog niet."





De buurt is overigens nog steeds niet onverdeeld gelukkig met de bruggen. "Ik ben zelf moeten verhuizen, omdat de spiraal van die brug in mijn tuin terecht kwam, op een meter van mijn zwembad", zegt Laute. "Van mijn tuin schoot niks meer over. Ook andere mensen zijn hun privacy kwijt omdat er van alle kanten inkijk is van op de bruggen. Nee, wij hadden liever een fietstunnel onder de autosnelweg gezien. Op de Kortrijksesteenweg en de Oudenaardsesteenweg was plaats genoeg om een afgescheiden fietspad te leggen. Al zijn er ook mensen die wél gelukkig zijn met het project."