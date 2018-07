"Wat bevindt zich achter bushokje?" KRANTENWINKEL DIERICKX VERSCHOLEN ACHTER SCHUILPLAATS DE LIJN JEFFREY DUJARDIN

04 juli 2018

02u40 0 Gent De gekende krantenwinkel Dierickx in de Belfortstraat heeft een probleem. "De nieuwe schuilplaats van De Lijn staat recht voor onze deur. Misschien moet de krant een kwis organiseren: wat bevindt zich achter het bushok?", zeggen ze met een knipoog.

"Als er iets fout loopt, loopt alles fout", zegt Christiane, de moeder van de zaakvoerder. "Onze winkel is al 17 jaar lang een gevestigde waarde in Gent. Maar het zijn al zeer moeilijke tijden geweest. Het begon met de KoBra-werken in de Belfortstraat in 2015."





De Belfortstraat werd volledig gerenoveerd met oog op de toekomst. Uitbater Kristof Dierickx meldde in 2008 al dat hij toch wel bedenkingen had bij de werken, maar hoopte op een bushalte voor de klanten. "Door de werken hadden wij geen klanten meer, niemand kon tot bij ons geraken", zegt Christiane. "Op een bepaald moment hadden we zelfs het geld niet meer om de benzine te betalen om naar de winkel te rijden. Uiteindelijk zijn we moeten sluiten in oktober 2015."





Omzet flink gedaald

Toch wilden ze niet opgeven. "We doen dit met hart en ziel", zegt Christiane. "De winkel bleef een deel van ons leven, dus besloten we in april 2018 terug open te doen", zegt ze. "Maar niemand had het door, onze vaste klanten schrokken toen ze maanden later ineens zagen dat we open waren."





De oorzaak volgens de krantenwinkel? De nieuwe schuilplaats van De Lijn. "De bushalte verspert volledig het zicht, we zitten al in een kelderverdieping en door de halte met de reclamepanelen zijn we nog meer verstopt. Onze omzet is met de helft gedaald in vergelijking met het cijfer voor de werken in 2015."





Geen begrip

De krantenwinkel schreef dan ook meerdere politici aan met de vraag of er iets gedaan kon worden.





"Maar het begrip is er niet. De mensen die bij ons op hun bus wachten, dat zijn al vaste klanten. Het is droevig, soms is het moeilijk nog positief te blijven", zegt Christiane. "Als ik terugkijk naar vroeger, we amuseerden ons ter pletter. Nu is het de ene tegenslag na de andere. De verkoop van tijdschriften en kranten is enorm gezakt, onze zoon en zijn vrouw hadden beiden te kampen met gezondheidsproblemen. En nu wij hier weggestopt zitten, is het deze maand al tweemaal gebeurd dat iemand kotst of plast in onze deuropening."





Geen probleem

Volgens Schepen van Mobiliteit, Filip Watteeuw (Groen) is er geen probleem met de bushalte.





"De halteplaats wordt bepaald door De Lijn", zegt hij. "Stad Gent en Clear Channel handelen het plaatsen en formaat verder af. Ik heb het bushokje gezien en er lijkt me geen probleem. Het is doorzichtig. Er is een brede doorgang voorzien. Het is misschien vroeg om na een paar maanden open te zijn al te zeggen dat er een probleem is. Mocht het een afgesloten bushalte zijn, zou ik misschien de problematiek kunnen begrijpen. Vele handelaars zouden blij zijn met een bushalte bij hun zaak."





Hoe dan ook hoopt Christiane dat er een oplossing komt. "De winkel is immers ons leven."