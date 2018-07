"Wanneer de Rode Duivels spelen, ben ik net als iedereen gewoon supporter" Herman De Landtsheer, de videoanalist die onze Duivels voorbereidde op WK SAM OOGHE

05 juli 2018

19u21 0 Gent Eden Hazard en Thibaut Courtois hebben op de grasmat aan het succes van de Rode Duivels getimmerd, maar achter de schermen zat ook Herman De Landtsheer (59) uit Kalken. Gewapend met zijn laptop en duizenden uren beeldmateriaal vulde hij acht jaar lang als videoanalist een niet te onderschatten rol in. In mei, net voor het WK, keerde hij terug naar zijn thuis: AA Gent.

Het contrast kan bij dat 'thuiskomen' overigens niet groter zijn. Toen Herman De landtsheer na zijn eerste passage als scout en analist vertrok bij AA Gent, hadden de Buffalo's hun thuisbasis nog in het oude oefencomplex op de Warmoezeniersweg. Vandaag trainen en leven de Gentenaars in een gloednieuw, hoogtechnologisch complex in Oostakker. De tijden zijn veranderd, maar Herman niet. Toen, en ook nu, was en is hij de vernieuwer.



Eerst en vooral: wat doet een videoanalist?



"Wij houden ons bezig met de tegenstanders van het team. We bekijken hun wedstrijden en zoeken de sterke en zwakke punten van een elftal. In welke situatie krijgen ze kansen tegen, wat doen hun gevaarlijkste spelers, enzovoort. We verzamelen ook allerhande data en statistieken, en dat gieten we dan allemaal in een rapport voor de coach. Een voorbeeld is de goal van Nainggolan op het EK tegen Wales. Hij scoorde met een afstandsschot. Uit beelden hadden wij al afgeleid dat Wales soms net voor het strafschopgebied ruimte liet. Dat we uit die zwakte een goal konden puren, geeft voldoening. Al had ik die match finaal natuurlijk liever gewonnen."



Is dat eigenlijk een relatief nieuwe functie?



"Vroeger analyseerden (hulp)trainers natuurlijk ook al beelden, maar er waren nauwelijks specialisten die er voltijds mee bezig waren. Dat is nu anders. Spelers krijgen nu alle informatie op hun eigen telefoon of tablet, en kunnen er zelf mee aan de slag. Dat was in 2006, toen ik begon, zeker nog niet zo. Niet dat ik de eerste was in België, maar ik was er wel vroeg bij. Vandaag heeft bijna elke club wel een videoanalist ¿ soms zelfs meerdere. Ik denk wel dat ik mee aan de wieg gestaan heb, ja. In september begin ik ook met de eerste cursus voor videoanalisten in België. Op het veld staan, hoeft voor mij niet meer. Ik ben nog trainer geweest op provinciaal niveau, maar die tijd is voorbij. Ik wilde specialist worden en dat is gelukt."



Je schopte het tot bij de Rode Duivels, waar je acht jaar gebleven bent?



"(knikt) Maar wat veel mensen niet weten, is dat ik het WK nog tot in juni mee voorbereid heb, ook na mijn beslissing om ermee te stoppen. Ik heb de scouting van begin tot einde volledig georganiseerd, en stel nog voor elke partij video's ter beschikking. Zeker in het begin van het toernooi had ik nog mijn rol. De wedstrijden tegen Panama en Tunesië heb ik volledig voorbereid en besproken met de coach."



Kan je nu meeleven als supporter, of maak je in je hoofd nog steeds analyses?



"Ik kan dat perfect scheiden. De wedstrijd tegen Brazilië zal ik met vrienden in ons stamcafé volgen, als een echte fan. En dat hebben we ook gedaan voor de wedstrijd tegen Japan. Ik ken die ploeg zeer goed, want ik heb hen niet lang geleden nog geanalyseerd in het kader van een oefenwedstrijd. Maar bij de beslissende goal ben ik ook een meter in de lucht gesprongen. Dat delirium en die ups en downs, die maak ik zoals iedereen mee."



Was je een deel van de groep bij de Rode Duivels?



"Zeker. Mijn werk situeerde zich minder op het veld en meer in een hotelkamer met een laptop. Maar ik zat ook mee op de bank en beleefde wedstrijden intens mee. Ik reisde samen met de groep, we aten samen, we leefden samen. Dan leer je die spelers en de staf ook echt kennen."



Eén speler ken je al langer dan de rest: Kevin De Bruyne.



"Klopt. Ik ben leerkracht Lichamelijke Opvoeding geweest in Don Bosco in Zwijnaarde, waar Kevin in de eerste graad school liep. Ik heb hem dus gekend toen hij een 'klein manneke' van amper dertien jaar was. Maar toen al stak hij er duidelijk bovenuit. Niet alleen door zijn uitzonderlijk talent, maar ook door zijn mentaliteit. Hij had bijzonder veel karakter en wilde áltijd winnen ¿ of het nu voetbal of handbal was. Die winnaarsmentaliteit zit er nog altijd in. Als er één Rode Duivel is die elk team kan gebruiken, dan is het Kevin. Hij is wereldklasse. Opbouwen, beslissende passes geven, scoren: hij kan het allemaal. Al is Eden Hazard natuurlijk ook altijd welkom bij AA Gent."



Mis je het lesgeven?



"Eerlijk gezegd niet. Wat niet wil zeggen dat ik mijn werk als leerkracht in Don Bosco niet graag deed. Ik ben tot de laatste dag enthousiast gaan werken en ik heb nog altijd contact met ex-collega's."



Waarom keer je nu terug naar de Buffalo's?



"Bij de Rode Duivels heb ik de absolute top meegemaakt ¿ dat besef ik. Maar ik kreeg het gevoel dat ik het voetbal in het weekend miste door mijn werk voor de nationale ploeg. Het mooie aan werken bij een club is dat je dagelijks en van week tot week naar een wedstrijd moet toewerken. Door mijn beslissing heb ik jammer genoeg het WK gemist. Maar als ik was doorgegaan, dan had ik misschien geen werk gehad omdat alle teams al aan de voorbereiding begonnen waren. En we vonden ook financieel geen akkoord. Maar AA Gent, dat voelt voor mij als thuiskomen. In een totaal nieuwe omgeving, dat wel. Maar ik ken nog zoveel mensen. Na mijn periodes bij Lokeren, Club Brugge en de nationale ploeg hoop ik dat ik dit werk nog enkele jaren mag doen."



Word je het voetbal dan nooit beu?



"(lacht) Ik ben de hele dag bezig met voetbal, dat klopt. Daarom laat ik de avondwedstrijden van het WK al eens aan mij voorbijgaan. Ik wil vooral tijd maken voor mijn familie. Andere hobby's? Muziek. Maar ik wil benadrukken dat ik van mijn twee belangrijkste hobby's mijn beroep heb kunnen maken. Ik kruip nog elke dag graag achter mijn computer en ik zit met veel plezier in het voetbalwereldje."



En dan nu: de titel met AA Gent?



"(lacht) Dat is te vroeg. Maar we gaan ons uiterste best doen en misschien levert mijn werk wel die kleine surplus op die we nodig hebben voor het beslissende puntje. Wie weet?"