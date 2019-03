‘Wandelend bos’ trekt voortaan door Gent Sabine Van Damme

22 maart 2019

15u57 1 Gent Het Sint-Baafsdorp is voortaan de thuis van zes ‘Nomadische Bomen’. Dat zijn meerstammige bomen in ‘boombakken’, die met de regelmaat van de klok ergens in de stad zullen opduiken. Het is een project gerealiseerd met geld van het Burgerbudget.

In 2017 verdeelde de stad 110.000 euro om de leukste ideeën van Gentenaars te realiseren. De Nomadische Bomen zijn één van de uitverkoren projecten, 675 Gentenaars stemden voor dit wandelende bos. Het idee komt van landschapsarchitect Thomas Paelinck en kunstenaar Karel Verhoeven. Samen vormen zij de vzw Nomadic Trees.

Een bos voor iedereen, is de achterliggende gedacht. Het mini-bos kan dan ook overal in de stad opduiken. “Nomadic Trees moet de stad doen leven en kleur geven”, zegt beeldend kunstenaar Karel Verhoeven. “De boombakken zijn daarom ontworpen in verschillende hoogtes en kleuren. Ze zijn ook afgewerkt met houten bankjes.”

De boombakken zijn met elkaar verbonden, wat voor nog meer zitgelegenheid zorgt. Maar alles is wel verplaatsbaar. “Ons bos zal door de kernstad reizen”, zegt Thomas Paelinck. “Ze kunnen ergens voor korte of langere periode blijven staan, bieden dan schaduw en zuiveren de lucht. Ze vormen een leuke zit- en speelgelegenheid voor jong en oud en zijn meteen ook een interessante plek voor vogels en insecten.”

Reep

De uitvalsbasis van de bomen wordt dus het Sint-Baafsdorp. Ook daar zullen ze het plein een heel andere invulling geven. Enkele keren per jaar zullen de bomen verhuizen. De eerste keer gebeurt dan in mei. Dan zullen ze opduiken in de buurt van de opengelegde Reep en het heraangelegde Bisdomplein. Schepen van Openbaar Groen Astrid De Bruycker is alvast fan. “Gent is na Antwerpen de meest verharde stad in Vlaanderen. Gentenaars vragen om meer groen in straten en op pleinen, en terecht. We maken dus werk van ontharding en vergroening, en de rondreizende bomen zijn een extra impuls.”