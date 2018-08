"Vuilnis in traphal lokt ratten" FLATBEWONERS WATERSPORTBAAN KLAGEN OVER SLUIKSTORTERS ERIK DE TROYER

18 augustus 2018

02u48 0 Gent De bewoners van de grote appartementsblokken aan de Watersportbaan klagen dat sluikstorters actief zijn in het gebouw. "De traphal ligt voortdurend vol met vuilniszakken met etensresten. Er zitten intussen al ratten in het gebouw", zeggen de bewoners die van plan zijn de dienst volksgezondheid in te lichten. De problemen begonnen toen de nieuwe ondergrondse afvalcontainers werden geplaatst.

Aan de uitgang van de Anseeleblok aan de Watersportbaan zijn het afgelopen jaar ondergrondse afvalcontainers geplaatst. Wie er afval wil ingooien, heeft een kaart nodig en men moet betalen voor de vuilniszakken. De containers vervangen de oude containers die in de kelder van het gebouw stonden.





"Sinds dat nieuwe systeem worden we massaal geconfronteerd met sluikstorters", zeggen de bewoners. "Als je hier de traphal in loopt, zie je op elke verdieping wel zakken met afval staan. Soms is het er één, soms zijn het er vier. Vaak zit daar rottend voedsel in en dat trekt ongedierte aan. We hebben hier al rattenkeutels in het gebouw gevonden. Het is een kwestie van tijd vooraleer hier eens iemand gebeten wordt door zo'n rat", klinkt het. "Sluikstorten is altijd al een probleem geweest, maar sluikstorten binnen het gebouw gaat ons toch veel te ver. Wie doet zoiets nu? We weten wel dat een poetsvrouw die eens zo'n afvalzak heeft doorzocht al eens bedreigd werd."





"Het nieuwe systeem is niet goedkoop. Voor PMD en gewoon afval moet men betalen en ook de afbreekbare zakjes voor voedselresten zijn betalend. Bovendien krijgt men een zak van 60 liter nooit helemaal in die schuif van de vuilnisbakken. Dat maakt dit ondergronds systeem duurder. Hier wonen heel wat mensen met sociale en financiële problemen en die zien het duidelijk niet zitten om te betalen. Vaak worden etensresten gedumpt in de gratis container voor papier en karton."





De bewoners hebben zich intussen gegroepeerd in een actiegroep en denken er aan om naar de FOD Volksgezondheid te stappen. "Hier moet dringend iets gebeuren, niet alleen het Anseelsegebouw, maar ook in de omliggende appartementsblokken, want die kampen met hetzelfde probleem."





Volksgezondheid

Bij Ivago zegt men dat het systeem met ondergrondse afvalcontainers op de meeste plaatsen wel goed werkt. "Onze cijfers voor die ondergrondse containers zijn zeer positief. Het afval wordt beter gesorteerd dan voordien en we krijgen van onze papierafnemer geen klachten over afval in de papiercontainers. Het klopt wel dat er plekken zijn waar er al meer problemen zijn zoals het Anseelegebouw. Daar wordt al eens afval naast de containers gedumpt", zegt Ivago-woordvoerder Koen Vancaimere. "Desondanks zijn we zeer tevreden over het systeem met ondergrondse containers."