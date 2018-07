(Voorlopig) Geen extra commissie onderwijs 09 juli 2018

De N-VA heeft een extra commissie onderwijs geëist om schepen Elke Decruynaere (Groen) te horen over het hoofddoekendebacle van eerder deze week. De voorzitter van de commissie onderwijs, Zeneb Bensafia (ook Groen), heeft echter beslist géén extra commissie samen te roepen, ook al is ze daar volgens het gemeentelijk reglement toe verplicht. N-VA-fractievoorzitter Elke Sleurs zegt: "Dat commissievoorzitter Bensafia haar groene collega op deze manier de hand boven het hoofd houdt, is ongehoord. Dit is een loopje nemen met de verkozenen van de Gentse bevolking. Ik roep collega Bensafia en ook de voorzitter van de gemeenteraad, burgemeester Termont, publiekelijk op om deze ondemocratische beslissing te herroepen. Desnoods volgt er een klacht bij de gouverneur". (VDS)