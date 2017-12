"Volgende maand mogen we de akte ondertekenen" JEAN-PIERRE EN MARTINE KOPEN NIEUW HUIS NA ZWARE WONINGBRAND JURGEN EECKHOUT

02u31 0 JEW Martine Van Haele en dochter Valerie kijken 2018 hoopvol tegemoet. Gent Het leven lacht Jean-Pierre Boyé (55) en zijn vrouw Martine Van Haele (64) weer toe. Na een zware brand zagen ze hun huis in de Mimosastraat in Gent in vlammen opgaan en waren ze alles kwijt. Een half jaar later staan ze op het punt een nieuw huis te kopen, Jean-Pierre is genoeg genezen, zodat hij weer mag gaan werken en ze hebben er veel nieuwe vrienden bijgekregen. "Laat 2018 maar snel beginnen", zegt Martine.

"Ik moet toegeven, we hebben onze dipjes gekend, maar nu gaat het weer goed met ons", vertelt Martine. "Wat wij hebben meegemaakt, was verschrikkelijk. Dat wens je niemand toe. Af en toe speelt de film van de brand zich weer voor onze ogen af. Jean-Pierre was op 28 juli roofing aan het branden. Hij moest nog maar dertig centimeter afwerken en hij was klaar. Hij had de brander op waakvlam gezet, maar een plotse wind heeft de vlam in de haag geblazen, waardoor die begon te branden. Mijn man is onmiddellijk beginnen blussen, maar al snel kwam er rook van onder de deur van het tuinhuis. Het vuur kon zich ook razendsnel verspreiden, want alles stond kurkdroog."





RV

Whitey

De vlammen hebben uiteindelijk de gasfles bereikt waarmee Jean-Pierre aan de slag was, waarna die ontploft is. In een mum van tijd stond de woning van Jean-Pierre en Martine in lichterlaaie. "Hij schreeuwde dat ik naar buiten moest. Ik riep nog mijn hondje Whitey, die al elf jaar deel uitmaakte van ons gezin, maar kreeg geen reactie. Ik ben zelfs terug naar binnen gerend en heb blijven roepen, maar tevergeefs. Vermoedelijk heeft Whitey te veel rook binnen gekregen, waardoor hij gestikt is."





Brandwonden

Ook Martine had wat rook ingeademd, maar haar man was er erger aan toe. "Bij die ontploffing is een enorme steekvlam ontstaan, waardoor Jean-Pierre zware brandwonden heeft opgelopen. Hij was voor dertig procent verbrand. Vooral zijn linkerarm was er erg aan toe, maar hij had ook brandwonden aan zijn rechterarm, linkerschouder, buik en in zijn gezicht. Die zijn gelukkig allemaal genezen. Ik ben blij dat ik hem nog heb, want het had helemaal anders kunnen uitgedraaid zijn", beseft ze.





"Maar we waren wel alles kwijt. Ik vind het vooral jammer dat we geen foto's meer hebben. Die zijn zo emotioneel voor ons en die kun je niet inzamelen, zoals je met kleren en andere spullen wel kunt."





Solidariteit

Het koppel kon gelukkig bij dochter Valerie terecht en liet de moed niet zakken. Ze stonden er bovendien niet alleen voor. Al snel volgde er een stroom van solidariteitsacties van hun kinderen, kleinkinderen, familieleden, vrienden, buren en kennissen. Kort na de brand werd een benefietnummer geopend (BE33 0018 1867 7046) waarop een mooi bedrag is binnen gekomen. Dochter Valerie en haar vriendin Kimberley hebben ook een pannenkoekenverkoop georganiseerd en die was een gigantisch succes. "De verkoop verliep enorm vlot", glundert Valerie. "De adressen waar we mochten leveren, bleven toestromen."





Verder kreeg het koppel ook veel hulp van wildvreemden. "Het was echt ongezien", gaat Martine verder. "Mensen zijn rondgegaan met een collectebus om ons te helpen en we hebben veel kledij en donsdekens gekregen. In een mum van tijd hadden we voldoende kleren. We hebben zelfs mensen moeten tegenhouden omdat ze meubels wilden inzamelen. Ook nu nog krijgen we geregeld berichtjes om te vragen hoe het met ons gaat. Het was echt prachtig en hartverwarmend om te zien dat iedereen zo begaan is met ons. Dat hadden we nooit durven denken. We zijn blijkbaar echt wel heel graag gezien."





2017 willen Martine en Jean-Pierre afsluiten met een woord van dank. "We willen iedereen enorm bedanken voor alle steun de voorbije maanden. Speciaal richt ik me tot onze kinderen, die echt alles voor ons gedaan hebben. Daarom zijn we begonnen met foldertjes rond te delen aan iedereen die ons geholpen heeft."





Weer gaan werken

Het nieuwe jaar brengt sowieso een grote verandering. "We hebben niet stilgezeten, want we willen weer vooruit met ons leven", legt Martine uit. Na alle rampspoed lacht het leven hen weer toe en kunnen ze zelfs met goeie moed genieten van de feestdagen. "Zo heeft mijn man eindelijk goed nieuws gekregen van de dokter. Jean-Pierre is voldoende hersteld en mag weer aan de slag."





Nieuwe woning

"Terugkeren naar ons huis is geen optie. Ik zou het niet meer aankunnen om er te wonen. Je ziet die beelden van die vlammen nog altijd voor je. Ik zou me niet meer veilig voelen."





Het koppel woont voorlopig nog altijd bij dochter Valerie, maar niet voor lang meer. Net voor de feestdagen kregen ze namelijk geweldig nieuws. "We hadden een nieuw huis op het oog en volgende maand mogen we de akte tekenen. We hopen dat alles goedkomt en we hebben nog een lange weg af te leggen, maar in 2018 kunnen we echt een nieuwe start nemen", besluit Martine Van Haele.