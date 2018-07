"Volgend jaar mee met echte ommegang" STROPPENDRAAGSTERS VASTBERADEN NA EERSTE STOET ERIK DE TROYER

20 juli 2018

02u39 1 Gent De eerste vrouwelijke stroppenommegang is gisteren door Gent getrokken. De dames willen graag volgend jaar mee in de échte stroppenstoet van de gilde en dat veroorzaakt beroering bij hun mannelijke evenknie. Maar op één boe-roeper na was er vooral veel enthousiasme.

Iets voor zevenen verzamelden een dertigtal vrouwen in de Sint-Niklaaskerk voor de tocht. Eigenlijk waren er zelfs meer, maar aangezien de vrouwenstoet een lastminutebeslissing was, konden maar 30 gewaden gevonden worden via het koor Arte Musicale. Voor de start kregen de vrouwen in het geniep zelfs raad van één van de leden van de 'echte' - mannelijke - stroppendragers. Altijd naar beneden kijken, niet lachen, geen juwelen... Van de Korenmarkt ging het via de Donkersteeg naar het Braunplein en de Sint-Niklaastraat. De politie was zelfs massaal aanwezig om hen te begeleiden.





Eens gelachen

De mededeling dat er een vrouwelijke variant op de stoet kwam, veroorzaakte heel wat beroering. Zeker binnen de gilde. Een aantal mannelijke stroppendragers kwam dan ook even kijken. "Kijk, vrouwen spelen historisch geen enkele rol in de stroppenommegang. Op het standbeeld van 'Sjoak' Van Artevelde kan je de schilden van alle gilden zien staan. Aan het hoofd daarvan stonden voormannen en schepenen. Vrouwen kwamen er niet aan te pas. We hebben eens gelachen toen we het hoorden, maar we houden het been stijf hoor. Wij zijn een mannensociëteit en we blijven dat", zegt Johan Luca die dit jaar zijn 25ste stoet loopt.





Anderen waren enthousiaster. "Ik had graag meegelopen", zegt Gaëlle De Smet. "Ik wil geen afbreuk doen aan het historisch karakter van de echte stoet, maar in Gent mag er al eens een hoek af zijn. We zijn een stad van vernieuwers." Ook mannen vinden het best een leuk idee. "We zijn 2018, hé. We gaan nu toch niet doen alsof mannen een bedreigde diersoort zijn met hun eigen sociëteiten", zegt Johan Cauwels. "Al is het dan niet historisch correct, ik ben dit idee wel genegen."





Eén boe-roeper

De vrouwelijke stroppenommegang verliep sereen. Eén man kon zich niet inhouden om boe te roepen. Hij werd even aangesproken door de politie. "Eén boe-roeper deert ons niet", lacht initiatiefneemster Tineke De Rijck. "We willen volgend jaar meelopen met de mannen. Liefst met de echte stroppenommegang of desnoods voor de echte stoet. Als we niet mogen, dan houden we volgend jaar gewoon weer hier onze eigen ommegang. Tot we mee mogen doen. De gilde zit verlegen om jong volk. Wel bij ons was de gemiddelde leeftijd veertig jaar lager dan bij de 'echte' stroppendragers. Dus waarom niet?"





Vandaag gaat de officiële gilde van de stroppendragers de straat op. De laatste keer met enkel mannen?