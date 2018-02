"Vluchtmisdrijf plegen? Dat is je goed recht" 23 februari 2018

"Ja, mijn cliënten hebben vluchtmisdrijf gepleegd. Maar dat is hun goed recht." De meest opmerkelijke uitspraak in het Gentse gerechtsgebouw viel gisteren in de rechtszaak over een koppel dat terechtstaat voor slagen en verwondingen. In juni 2016, na een avondje drinken, veroorzaakten ze met hun wagen een ongeval. Daarop stoof het koppel weg. Het slachtoffer, een Gentse man, zette met zijn wagen de achtervolging in. Aan een rood licht kon hij de deur van de auto van het koppel openen en haalde hij de sleutel van het contact. "Zodat ze geen verdere slachtoffers konden maken", klonk zijn uitleg. Het kwam tot een vechtpartij, waarbij de Gentse man gewond raakte. Hij was een week arbeidsongeschikt. Volgens de raadsman van het koppel was hun reactie logisch. "Ze mogen vluchtmisdrijf plegen. Dat is fout, en strafbaar, maar het is hun keuze en hun goed recht. De man had de nummerplaat moeten noteren en het overlaten aan de politie. Niet het recht in eigen handen nemen, en inbreken in andermans voertuig. Mijn cliënten verdedigden zich daartegen." De burgerlijke partij vraagt zo'n 1.000 euro schadevergoeding. Het koppel riskeert een werkstraf. (OSG)