(VIDEO) Studenten bouwen feestje bij daglicht in Overpoort Yannick De Spiegeleir

13 februari 2019

18u28 0 Gent Feesten bij daglicht met goedkope pintjes in handbereik. De Gentse studenten vonden deze namiddag vlot de weg naar een nieuwe editie van de Dagdisco in de Overpoort.

Het concept werd in 2012 geïntroduceerd door studentenvereniging Moeder Max en werd daarna overgenomen in zowat alle horecazaken in de Overpoort. De café’s kijken niet op een ‘happy hour' meer of minder en de studenten ruilen hun kot of de aula voor de studentenbuurt. Ook op het Kramersplein zaten de strandstoelen vol door de stralende winterzon. Voor wie zich met de fiets of met een buggy wilde verplaatsen door de Overpoort vormde de massa dan weer een uitdaging.