(VIDEO) Duizenden klimaatstakers houden optocht van stadshal naar Citadelpark Yannick De Spiegeleir

15 maart 2019

10u20 3 Gent Aan de Stadshal verzamelen deze ochtend duizenden klimaatstakers voor de lokale actie van ‘Global Strike for the Future’. De scholieren, studenten, leerkrachten en vakbondsleden stappen richting het Citadelpark om daarna de trein te nemen naar de staking in Brussel.

De betogers zijn intussen vertrokken via Klein Turkije, richting Citadelpark. Daar zullen BOS+, Youth for Climate en Students for Climate samen symbolisch een klimaatboom aanplanten. Opvallende deelnemer is ook nu weer professor Alexander Karel Evrard, met zijn 95 jaar ongetwijfeld de senior van de groep. Hij loopt mee voor zijn 5 achterkleinkinderen. Volgens de politie lopen er 3.300 mensen mee vandaag.