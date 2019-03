(VIDEO) 3.300 klimaatstakers houden optocht van Stadshal naar Citadelpark Yannick De Spiegeleir

15 maart 2019

10u20 3 Gent Aan de Stadshal verzamelden vrijdagochtend duizenden klimaatstakers voor de lokale actie van ‘Global Strike for the Future’. De scholieren, studenten, leerkrachten en vakbondsleden trokken richting het Citadelpark om daarna de trein te nemen naar de betoging in Brussel.

De betogers vertrokken via Klein Turkije, richting Citadelpark. Volgens een schatting van de politie waren ze met 3.300. Vooraan de stoet liepen Yuni Mertens van Students for Climate en Hanne De Guytenaer van Youth for Climate zij aan zij. Mertens vierde vandaag nota bene zijn twintigste verjaardag.

Ook de leerkrachten waren vertegenwoordigd in de stoet. “Ik ben al jaren bezig met het klimaat", getuigt Johanna Vandenbussche, leerkrachte op het KTA Mobi. “Enkele jaren terug gingen we elke eerste zondag van de maand op pad met een veertigtal mensen met onze ‘klimaatzondagen’, maar pas nu de jeugd zich achter de klimaatbeweging start, merk je hoe alles in een stroomversnelling komt.”

In het Citadelpark plantten BOS+, Youth for Climate en Students for Climate samen symbolisch een klimaatboom aan. Opvallende deelnemer was ook nu weer professor Alexander Karel Evrard, met zijn 95 jaar ongetwijfeld de senior van de groep. “Als ik achter het idee sta, neem ik zoveel als ik kan deel aan betogingen. Vandaag ben ik hier vooral voor de toekomst van mijn vijf achterkleinkinderen”, aldus de kranige academicus.